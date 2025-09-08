Corte Usa conferma: Trump deve 83,3 milioni a scrittrice Carroll

Keystone-SDA

Negli Stati Uniti, una corte di appello federale ha respinto la richiesta del presidente Donald Trump di ribaltare il verdetto della giuria che gli ha ordinato di pagare 83,3, milioni di dollari per aver diffamato la scrittrice E. Jean Carroll.

(Keystone-ATS) La decisione della Corte federale d’appello del secondo circuito di New York lascia intatta la sanzione inflitta al presidente ritenendola ragionevole “alla luce dei fatti straordinari ed eclatanti di questo caso”.

La donna aveva accusato Trump di averla stuprata nel camerino di un grande magazzino di New York negli anni novanta. Dopo aver reso pubbliche le sue accuse al presidente nel 2019, Carroll è stata attaccata e offesa da Trump in dichiarazioni pubbliche e sui social media. In un altro processo legato alla vicenda, Trump è stato trovato colpevole di abusi sessuali nei confronti di Carroll.

La decisione della corte d’appello è stata all’unanimità. I giudici hanno respinto la tesi dei legali del presidente, secondo i quali la sentenza della Corte Suprema dello scorso anno sull’immunità presidenziale per tutti gli atti ufficiali impediva di accertare la responsabilità dell’azione legale intentata da Carroll.

Gli avvocati del presidente avevano anche sostenuto che il giudice di primo grado aveva commesso un errore nel concedere a Carroll una sentenza prima del processo. La corte d’appello ha respinto anche queste argomentazioni.