The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Corte Usa conferma: Trump deve 83,3 milioni a scrittrice Carroll

Keystone-SDA

Negli Stati Uniti, una corte di appello federale ha respinto la richiesta del presidente Donald Trump di ribaltare il verdetto della giuria che gli ha ordinato di pagare 83,3, milioni di dollari per aver diffamato la scrittrice E. Jean Carroll.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La decisione della Corte federale d’appello del secondo circuito di New York lascia intatta la sanzione inflitta al presidente ritenendola ragionevole “alla luce dei fatti straordinari ed eclatanti di questo caso”.

La donna aveva accusato Trump di averla stuprata nel camerino di un grande magazzino di New York negli anni novanta. Dopo aver reso pubbliche le sue accuse al presidente nel 2019, Carroll è stata attaccata e offesa da Trump in dichiarazioni pubbliche e sui social media. In un altro processo legato alla vicenda, Trump è stato trovato colpevole di abusi sessuali nei confronti di Carroll.

La decisione della corte d’appello è stata all’unanimità. I giudici hanno respinto la tesi dei legali del presidente, secondo i quali la sentenza della Corte Suprema dello scorso anno sull’immunità presidenziale per tutti gli atti ufficiali impediva di accertare la responsabilità dell’azione legale intentata da Carroll.

Gli avvocati del presidente avevano anche sostenuto che il giudice di primo grado aveva commesso un errore nel concedere a Carroll una sentenza prima del processo. La corte d’appello ha respinto anche queste argomentazioni.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
20 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
13 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR