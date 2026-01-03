Crans-Montana: identificati 8 morti, salme restituite a famiglie

I corpi di otto vittime dell'incendio di Crans-Montana (VS) sono stati identificati, ha annunciato oggi la polizia cantonale vallesana.

(Keystone-ATS) Si tratta di quattro ragazze di 24, 22, 21 e 16 anni e di quattro ragazzi di 21, 18 (due di loro) e 16 anni, tutti di cittadinanza svizzera. Le salme sono state restituite alle rispettive famiglie.

“L’importante lavoro di identificazione condotto nelle ultime ore dalla polizia cantonale, dal Disaster Victim Identification (DVI) e dall’Istituto di medicina legale ha permesso di identificare altre quattro vittime, ossia otto in totale”, indica la polizia nel comunicato.

Le indagini e le procedure di identificazione delle altre vittime proseguono attivamente. Ieri il comandante della polizia cantonale, Frédéric Gisler, aveva assicurato alla stampa che il riconoscimento delle persone decedute procede senza sosta: “è la nostra priorità assoluta”.

L’incendio del bar “Le Constellation” nella notte di Capodanno ha provocato, secondo l’ultimo bilancio diffuso ieri dalle autorità vallesane, 40 morti e 119 feriti.