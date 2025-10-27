Giacometti lascerà presto il suo quartiere popolare di Parigi per un grande museo

L'atelier del pittore e scultore svizzero è stato ricostruito nei minimi dettagli. Marc Domage, Fondation Giacometti, Paris

Il Museo Giacometti aprirà le sue porte nel 2028 sull’Esplanade des Invalides. Uno spazio troppo lussuoso per un artista che ha sempre lavorato in un atelier di 16 metri quadrati? La questione divide.

È in una Parigi piuttosto imperiale che nel 2028 sorgerà il Museo Giacometti. Situato lungo le rive della Senna, l’istituzione sarà collocata al centro di una prospettiva grandiosa che si estende dal Pont Alexandre III, costruito alla fine del XIX secolo in onore dello zar russo, fino agli Invalides, dove si trova la tomba di Napoleone I. Un quartiere di dorature, cannoni e diplomazia: la stessa ambasciata svizzera si trova a un centinaio di metri.

L’ex stazione des Invalides, che ospiterà le opere dell’artista grigionese, è attualmente in piena ristrutturazione. Solo l’utenza della metropolitana può ancora transitarvi, tra palizzate e rumori di martelli pneumatici. Una decina di anni fa, ci si vaccinava qui prima di partire per un viaggio all’estero o si prendeva l’autobus per l’aeroporto di Orly. In futuro, i suoi 6’000 m² accoglieranno numerose versioni de L’Homme qui marche e altre opere del geniale artista svizzero.

Per essere precisi, metà dello spazio sarà dedicato a negozi, ristoranti e a una parte educativa, mentre l’altra metà sarà riservata alle esposizioni. Ma 3’000 m² per Giacometti, oltre ad essere qualcosa di straordinario, sono forse un po’ sproporzionati?

Potendo finora contare solo sul grazioso – ma minuscolo – Institut Giacometti, la Fondazione Alberto e Annette Giacometti, che gestirà il museo, festeggia il fatto di poter disporre di uno spazio simile. Tuttavia, altre voci deplorano questa grandiosità e rimpiangono l’addio di Giacometti al popolare 14° arrondissement di Parigi.

Giacometti nel Pantheon

“Non gioisco troppo quando gli artisti vengono inseriti in una sorta di Pantheon”, osserva l’architetto e scultore franco-svizzero Serge Lemeslif. “Per me, Alberto è sinonimo di semplicità. Nel 1962, quando lavoravo in rue des Plantes, l’ho visto uscire dal suo atelier e andare a pranzare al ‘Rendez-vous des camionneurs’. Era un’altra epoca!”.

Nel 1926, Giacometti si stabilì in un atelier di 16 m² al numero 46 di rue Hippolyte-Maindron, nel quartiere di Alésia. Vi rimarrà fino al 1965, un anno prima della sua morte. Immortalato da decine di fotografi celebri, da Henri Cartier-Bresson allo svizzero René Burri, l’immagine che è entrata nella leggenda è quella di un Giacometti in giacca di lana, nel suo atelier, circondato da un allegro disordine regnante ovunque.

“La più bella statua di Giacometti, l’ho scoperta sotto il tavolo, chinandomi per raccogliere il mio mozzicone”, scriveva il drammaturgo Jean Genet. “Era nella polvere, la nascondeva, il piede di un visitatore rischiava di scheggiarla”. “Pioveva all’interno della stanza”, aggiungeva Genet. “Fu con il cuore spezzato che si rassegnò a piastrellare. Le piastrelle più belle, ma le più umili che ci siano. Mi disse che non avrebbe mai avuto altra abitazione che quell’atelier e la sua stanza”.

Jean Genet e Alberto Giacometti: un rapporto di amicizia e di ammirazione profonda. DR

“Mancanza di gusto”

Si trattava solo di un’immagine, sapientemente costruita da Giacometti, o era la realtà quotidiana dello scultore? “Questa vita dura da nomade, distaccato da ogni possesso materiale, fisicamente estenuante, è più di un semplice elemento pittoresco che contribuisce alla leggenda dell’artista”, si legge nel catalogo di Véronique Wiesinger sulla grande mostra dedicata all’atelier Giacometti dal Centre Pompidou nel 2007. “È un esercizio di ascesi deliberata, parte integrante dell’intero approccio dell’artista”.

Bisogna dunque rimpiangere il Giacometti frugale delle viuzze di Alésia e Montparnasse, quartiere dove vissero numerosi pittori, tra cui Picasso, Soutine e Man Ray? “Presentare il suo lavoro in un ambiente lussuoso è quasi una mancanza di gusto. Risponde unicamente alla logica commerciale: avvicinare la Fondazione al turismo, nel centro di Parigi”, critica il pittore Pierre Lamalattie sulla rivista Causeur. E si chiede cosa riempirà i 3’000 metri quadrati del museo, poiché, dice, “nulla somiglia di più a un Giacometti che un altro Giacometti”.

Il giurassiano François Kneuss, guida turistica a Parigi da quasi cinquant’anni, non è d’accordo. “L’ex stazione des Invalides, dove sarà allestito il museo, è dell’epoca di Giacometti. Deve averla frequentata, lui che beveva regolarmente il suo caffè ai Deux Magots, sul boulevard Saint-Germain, a pochi passi dalla stazione. Non vedo il problema. Attualmente non esiste un vero museo Giacometti, ed è un peccato per un artista di tale valore”.

Le persone residenti non sono state consultate

Oltre a chi deplora la partenza del grigionese dal 14° arrondissement, ci sono anche coloro che disapprovano il suo arrivo nel ricco 7° arrondissement. Alcuni politici vicini alla sindaca dell’arrondissement Rachida Dati, ministra della Cultura e nota avversaria della sindaca di Parigi Anne Hidalgo, ritengono che il progetto snaturi il paesaggio immutabile dell’Esplanade des Invalides: rialzando l’ex stazione di due metri e facendo riemergere vecchie rampe, il progetto rovinerebbe la vista che va dal Grand Palais aux Invalides.

“Non siamo stati consultati su questo progetto”, lamenta Xavier de Maistre, presidente dell’associazione degli abitanti del 7° arrondissement. “In linea di principio, non siamo contrari, ma è un peccato non essere ascoltati su un progetto che rischia di aumentare ulteriormente il turismo di massa, in un quartiere dove la popolazione diminuisce regolarmente e dove gli edifici vengono acquistati da investitori che si dedicano in maniera intensiva all’affitto breve”.

Obiettivo: un milione di visitatori all’anno

“Giacometti aveva scelto di vivere a Parigi, noi abbiamo scelto di restarci”, riassume Catherine Grenier, direttrice della Fondazione Alberto e Annette Giacometti. “L’attuale istituto permette di presentare al pubblico solo una minima parte delle opere della Fondazione. Tutto il resto, ovvero 10’000 tra disegni, sculture, dipinti, eccetera, è conservato in depositi in periferia. Il futuro museo-scuola ci darà la possibilità di presentare una vera esposizione permanente, oltre a mostre temporanee”.

La scuola evocata da Catherine Grenier sarà uno spazio pedagogico di pratica artistica, non abilitante, che si estenderà su 1’000 metri quadrati. Per la Fondazione, i costi legati all’affitto del luogo presso il Comune di Parigi, al personale e alla manutenzione saranno importanti. “Il business plan è pronto, puntiamo a un milione di visitatori all’anno”, spiega.

In attesa del grande museo-scuola, l’InstitutCollegamento esterno accoglie ancora i curiosi – o i nostalgici – nel suo grazioso edificio in rue Victor Schoelcher, accanto al cimitero di Montparnasse.

Testo a cura di Pauline Turuban

Tradotto con il supporto dell’IA/MaMi

