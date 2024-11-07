Come si può evitare che l’IA sia monopolizzata da Paesi e aziende potenti?
L’intelligenza artificiale ha il potenziale per risolvere molti dei problemi del mondo, dalla lotta alle malattie a una migliore modellistica climatica. Ma i Paesi più ricchi e le aziende tecnologiche potrebbero cercare di accaparrarsi questi benefici.
Condividere le risorse informatiche con i Paesi in via di sviluppo e concedere l’accesso ai migliori centri di ricerca potrebbe contribuire a democratizzare l’accesso all’IA.
Ma la spinta ai profitti e al potere eclisserà gli sforzi per aprire l’IA in modo più ampio al mondo?
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da ES.
Uno dei più grandi errori dell'essere umano è quello di aver creato l'IA, non chiedetemi perché, perché è ovvio con quello che sta accadendo (IA) Parlerò di qualcosa di ovvio che sta accadendo: molte persone vengono ingannate attraverso l'IA.
Questa è la mia opinione di base, non voglio continuare a dire altre cose perché in questo caso dovrei scrivere un libro su questo argomento.
Grazie per l'attenzione!
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.
L'IA doveva essere soggetta a regole democratiche. Chi le rispetta riceve un "sigillo di fiducia". Questa è una sfida per le Nazioni Unite e non sarà facile. L'IA deve anche essere formata eticamente e il suo uso deve essere al servizio di tutte le persone.
Raccomando Harari - 21 raccomandazioni per il XXI secolo e Paul Mason - Una difesa radicale dell'umanesimo.
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da EN.
Imporre che l'IA debba essere installata localmente sui computer, che non possa essere affittata ma venduta e che le aziende che producono IA non possano mantenere monopoli imposti da brevetti IP. Questo garantirà anche una sana concorrenza e un più rapido avanzamento dell'IA - non come Microsoft Windows, che da 30 anni non riesce a risolvere il problema dei crash periodici.
Buonasera, la conoscenza diffusa e gratuita consente non solo di evitare il monopolio, ma può creare ulteriori opportunita'. Nella mia esperienza, tra il 2009 ed il 2010 ho partecipato alla piattaforma digitale collaborativa Kublai, organizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico Italiano attraverso Invitalia, società dedicata anche alla attrattività delle aziende straniere. L'esperimento di libera condivisione online dei progetti ha dimostrato l'effetto moltiplicatore della libera collaborazione. Per uno sviluppo coerente ed etico della Ai potrebbe essere ideato un sistema simile. Grazie per l'attenzione, Buona Serata, Luca Massimo Ferrabue
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da ES.
L'intelligenza artificiale non è controllata da nessuno.
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da EN.
La condivisione delle risorse informatiche con i Paesi in via di sviluppo e la concessione dell'accesso ai migliori centri di ricerca potrebbero contribuire a democratizzare l'accesso all'IA.
Sfortunatamente, i Paesi più ricchi e le aziende tecnologiche "accaparreranno" questi vantaggi per se stessi, nel tentativo di mantenere profitti e potere. Si dice che "chi controlla l'IA" controllerà il mondo.
L'IA si basa sui dati. I dati necessari non esistono nei Paesi in via di sviluppo per promuovere l'innovazione a livello locale.
Se usata per il bene e la ricerca per migliorare il tenore di vita di tutta la popolazione mondiale è una buona cosa; ma sono sicuro che verrà usata anche in maniera subdola; principalmente per avere dei profitti a discapito di tantissime persone; se le istituzioni non vigileranno molto attentamente creerà molti problemi!
L'IA è all'inizio del suo sviluppo e il potenziale ancora lontano dall'essere sviluppato. Come per tutte le tecnologie c'è una corsa delle aziende sviluppatrici per ottenere vantaggi competitivi. Gli stati sono sempre in ritardo legiferando ex post. Il mercato si svilupperà, come per le altre tecnologie e ci saranno pochi "best of class" che domineranno, ma scenari catastrofistici o complottistici sono molto improbabili.
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da FR.
È necessario stabilire un certo limite per l'IA, in modo che le aziende e i governi non possano monopolizzarla.
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da EN.
Per garantire che l'IA sia più un vantaggio che uno svantaggio per i lavoratori, è fondamentale:
Investire in programmi di formazione e riqualificazione: I lavoratori devono essere sostenuti nell'apprendimento di nuove competenze, soprattutto quelle complementari all'IA, come il pensiero creativo, la risoluzione dei problemi e l'intelligenza emotiva.
Adottare politiche che supportino le transizioni dei lavoratori: I governi e le imprese possono contribuire creando reti di sicurezza, come l'assicurazione contro la disoccupazione, e facilitando i programmi di riqualificazione professionale per garantire che i lavoratori che perdono il lavoro a causa dell'automazione possano trovarne uno nuovo.
Promuovere la collaborazione tra IA e lavoratori: L'IA deve essere vista come uno strumento per aumentare le capacità umane, non per sostituirle. Ciò richiede un cambiamento di mentalità, passando dalla paura di perdere il posto di lavoro a considerare l'IA come uno strumento per migliorare le esperienze lavorative.
Incoraggiare un utilizzo responsabile dell'IA: Le aziende e i governi dovrebbero garantire che l'IA sia implementata in modo etico, prestando attenzione al suo impatto sociale, per evitare conseguenze indesiderate come la disoccupazione di massa o l'aumento delle disuguaglianze.
Conclusioni:
L'IA può essere sia un vantaggio che uno svantaggio per i lavoratori, a seconda di come viene introdotta e gestita. Se usata in modo ponderato, ha il potenziale per creare ambienti di lavoro più soddisfacenti, produttivi e sicuri. Tuttavia, se implementata senza tenere conto del benessere dei lavoratori e della necessità di aggiornamento, l'IA potrebbe esacerbare la disoccupazione e le disuguaglianze. In definitiva, il suo impatto dipenderà dalle azioni collettive di governi, imprese e lavoratori per adattarsi a questo panorama in rapida evoluzione.
Il potenziale di monopolizzazione dell'intelligenza artificiale (IA) da parte di Paesi e aziende potenti è una preoccupazione significativa. Data la natura trasformativa dell'IA, la sua concentrazione nelle mani di pochi potrebbe portare a squilibri economici, sociali e politici. Per evitare che l'IA venga monopolizzata e garantire che vada a beneficio della società in generale, è necessario un approccio su più fronti che preveda regolamentazione, collaborazione, trasparenza e inclusione.
1. Cooperazione internazionale e governance:
Quadri globali per la regolamentazione dell'IA: La definizione di accordi e trattati internazionali può contribuire a stabilire standard globali per lo sviluppo e l'uso etico dell'IA. Le Nazioni Unite, l'OCSE e altri organismi internazionali possono svolgere un ruolo cruciale nel promuovere la cooperazione tra i Paesi per garantire che l'IA non diventi uno strumento di concentrazione del potere.
Linee guida etiche globali sull'IA: Incoraggiare lo sviluppo di linee guida etiche globali per l'IA può prevenire una dannosa monopolizzazione. Queste dovrebbero riguardare questioni come l'equità, la trasparenza, la responsabilità e i diritti umani, assicurando che le tecnologie dell'IA siano sviluppate e utilizzate in modo da apportare benefici all'umanità nel suo complesso.
Collaborazione transfrontaliera: La collaborazione tra Paesi, in particolare tra nazioni sviluppate e in via di sviluppo, può aiutare a distribuire i benefici dell'IA in modo più equo. I partenariati internazionali possono favorire la condivisione di conoscenze, risorse e tecnologie, consentendo ai Paesi o alle organizzazioni più piccole di contribuire e beneficiare dell'IA.
2. Regolamenti nazionali e leggi antitrust forti:
Applicazione dell'antitrust: I governi possono applicare le norme antitrust per evitare che una manciata di grandi aziende domini il mercato dell'IA. Ad esempio, regolamentare le acquisizioni di startup di IA più piccole da parte dei giganti tecnologici o, in casi estremi, sciogliere i monopoli può contribuire a promuovere la concorrenza.
Accesso equo alle infrastrutture di IA: I governi possono imporre un accesso equo e non discriminatorio alle risorse essenziali per l'IA (come la potenza di calcolo su larga scala, i set di dati e la ricerca). Ad esempio, i servizi di cloud computing o i laboratori di ricerca sull'IA dovrebbero essere messi a disposizione di un'ampia gamma di organizzazioni, non solo di alcune grandi aziende.
Trasparenza nello sviluppo dell'IA: I governi dovrebbero esigere dalle aziende trasparenza su come sviluppano e utilizzano l'IA. Ciò può includere audit obbligatori, informazioni sull'utilizzo dei dati e chiarezza su come gli algoritmi prendono le decisioni. La trasparenza aiuta a garantire che lo sviluppo dell'IA non sia nascosto dietro porte chiuse, dove può essere manipolato per concentrare il potere.
3. Incoraggiare l'IA open source:
Promuovere progetti di IA open-source: Sostenere e finanziare iniziative di IA open-source può aiutare a democratizzare l'accesso agli strumenti di IA e a evitare che vengano monopolizzati da aziende private. I progetti open-source, come TensorFlow di Google o PyTorch di Facebook, consentono ai ricercatori e alle piccole imprese di sviluppare le proprie applicazioni di IA senza bisogno di ingenti risorse finanziarie.
Finanziamento pubblico della ricerca sull'IA: I governi e le organizzazioni no-profit possono finanziare la ricerca pubblica sull'IA, assicurando che la conoscenza e la tecnologia dell'IA non siano concentrate in poche aziende. Gli investimenti pubblici nella ricerca sull'IA possono contribuire a distribuirne i benefici in modo più ampio e a prevenire la concentrazione di potere in poche mani aziendali.
Repository di dati aperti: Incoraggiare lo sviluppo e l'uso di set di dati aperti e accessibili può contribuire a garantire che le aziende di tutte le dimensioni dispongano dei dati necessari per addestrare e perfezionare i loro sistemi di IA. In questo modo si riduce il potere delle aziende che controllano grandi set di dati proprietari.
4. Sviluppo decentralizzato e democratico dell'IA:
Iniziative di IA guidate dalla comunità: Incoraggiare progetti di IA a livello locale e comunitario può contribuire a distribuire l'innovazione dell'IA. Tra gli esempi si possono citare i progetti di raccolta dati guidati dalla comunità o le iniziative locali di sviluppo dell'IA incentrate su specifiche sfide regionali (ad esempio, sanità, agricoltura).
Promuovere l'innovazione dell'IA nei Paesi in via di sviluppo: Molti mercati emergenti non sono ancora pienamente impegnati nello sviluppo dell'IA. I governi e le organizzazioni internazionali possono sostenere programmi di ricerca e formazione sull'IA in questi Paesi per evitare il divario tra Nord e Sud del mondo. Ciò potrebbe comportare la creazione di laboratori di IA, borse di ricerca e sviluppo di talenti nelle regioni poco servite.
Piattaforme collaborative di IA: La promozione di piattaforme collaborative in cui piccole aziende, università e ricercatori possano lavorare insieme può contribuire a contrastare il dominio delle grandi aziende. Queste piattaforme potrebbero condividere risorse, set di dati e algoritmi che altrimenti non sarebbero disponibili per i piccoli operatori.
5. Considerazioni etiche e responsabilità sociale:
Responsabilità sociale d'impresa (RSI) per le aziende di IA: È essenziale incoraggiare o imporre alle aziende l'adozione di solide pratiche di RSI, compreso lo sviluppo etico dell'IA. Le aziende dovrebbero essere tenute a dimostrare come i loro sistemi di IA andranno a beneficio della società, garantiranno l'equità ed eviteranno i pregiudizi.
Incorporare l'etica nella formazione sull'IA: L'inserimento dell'etica e della responsabilità sociale nell'educazione e nella formazione all'IA è fondamentale. Una generazione di professionisti dell'IA che comprenda le implicazioni sociali più ampie dell'IA sarà meglio attrezzata per sviluppare tecnologie responsabili ed eque.
Valutazioni d'impatto dell'IA: Proprio come le valutazioni d'impatto ambientale sono richieste per alcuni progetti, le aziende di IA potrebbero essere obbligate a condurre valutazioni d'impatto per comprendere i più ampi effetti sociali, economici e politici dei loro sistemi di IA prima della loro diffusione. Questo aiuterebbe a prevenire usi monopolistici o dannosi dell'IA.
6. Potenziamento dei singoli e dei piccoli operatori:
Accesso a strumenti e piattaforme di IA: Fornire alle piccole imprese, alle startup e ai privati l'accesso a strumenti di IA e a piattaforme di cloud computing a prezzi accessibili può contribuire a livellare il campo di gioco. Iniziative pubbliche o sovvenzioni governative potrebbero rendere queste tecnologie più accessibili a gruppi diversi.
Alfabetizzazione all'IA per il pubblico in generale: Incoraggiare l'alfabetizzazione all'IA a tutti i livelli della società, dai bambini delle scuole ai professionisti senior, può garantire che un'ampia gamma di persone comprenda l'IA, il suo potenziale e i suoi rischi. Questa conoscenza può consentire agli individui di prendere decisioni informate sull'uso dell'IA e di chiedere risultati più equi.
7. Promuovere un'IA responsabile dalla progettazione:
Comitati etici e consigli consultivi sull'IA: I governi e le organizzazioni possono istituire organismi indipendenti per monitorare lo sviluppo dell'IA e le sue implicazioni sociali. Questi organismi potrebbero fornire consulenza, rivedere le pratiche di utilizzo dell'IA e contribuire a prevenire gli abusi di potere.
Regolamentazione dei pregiudizi e della responsabilità dell'IA: Le normative potrebbero richiedere alle aziende di rivelare i pregiudizi dei loro sistemi di IA e di essere ritenute responsabili per i danni causati dalle decisioni dell'IA. Questo scoraggerebbe la monopolizzazione delle tecnologie di IA per scopi discriminatori e garantirebbe che i sistemi di IA servano un'ampia gamma di interessi sociali.
nonostante io non creda che nessuno possa controllare l'IA e le aziende tecnologiche come corporatocrazia. Tuttavia, per evitare la monopolizzazione dell'IA da parte di pochi Paesi o aziende potenti, è necessario un approccio a più livelli che includa la collaborazione internazionale, una forte regolamentazione, lo sviluppo etico, iniziative open-source e l'attenzione a garantire l'accesso all'IA per tutti. I governi, il settore privato e la società civile devono lavorare insieme per creare un ambiente in cui l'IA possa prosperare in modo trasparente, equo e vantaggioso per tutti, non solo per pochi eletti. In questo modo, possiamo evitare la concentrazione del potere dell'IA e garantire che i suoi benefici siano distribuiti in modo più equo nelle società.
The potential for artificial intelligence (AI) to be monopolized by powerful countries and companies is a significant concern. Given the transformative nature of AI, its concentration in the hands of a few could lead to economic, social, and political imbalances. To avoid AI being monopolized and ensure it benefits society at large, a multi-pronged approach involving regulation, collaboration, transparency, and inclusivity is necessary.
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da EN.
Penso che ci sia già un monopolio sull'attuale IA in molti modi o in una certa misura. E credo che anche noi ne siamo già schiavi e controllati in molti modi. Un esempio è il gran numero di persone che sono dipendenti dai loro telefoni e/o dai social media, il che a sua volta significa che sono controllati dalle aziende che li possiedono. Tutti questi dispositivi e piattaforme sono intenzionalmente progettati per sfruttare il sistema di ricompensa del cervello attraverso la dopamina. In sostanza, le nostre menti vengono dirottate. Nel frattempo, le aziende tecnologiche diventano sempre più ricche quanto più tempo perdiamo sui nostri dispositivi e sui nostri account sui social media. Credo che spetti alle persone educarsi adeguatamente e controllare consapevolmente il proprio utilizzo, invece di permettere continuamente ai propri dispositivi e a questi siti web di controllarli. Temo che finché le nostre informazioni e la nostra attenzione saranno prese di mira da queste aziende tecnologiche, l'IA arriverà sempre più a dominare molti aspetti della nostra vita, spesso senza che ce ne rendiamo conto. Ad esempio, l'apprendimento automatico utilizzato da queste aziende per raccogliere i nostri dati e memorizzare le nostre informazioni e poi potenzialmente manipolarci in base a tali informazioni. Ricordate il targeting pubblicitario che ha aiutato Trump a essere eletto? Un monopolio su questa capacità è spaventoso da considerare, eppure credo che sia esattamente ciò che persone come Zuckerberg ed Elon Musk stanno cercando di ottenere. Nella loro guerra per il nostro tempo, la nostra attenzione e il nostro denaro, siamo ridotti a nient'altro che codice nel "metaverso". Credo che questo sia uno dei primi segnali della necessità di una maggiore regolamentazione dell'IA, altrimenti nota come social media, e della necessità di impedire che i magnati della tecnologia guidati dal capitalismo possano schiavizzare le nostre menti e potenzialmente controllare i nostri pensieri (e influenzare le elezioni, ecc.). "Chi controlla i media controlla le menti" - Jim Morrison.
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da EN.
@CF7
Questa risposta è il risultato di un agente di intelligenza artificiale? In questo momento la maggior parte delle persone appartiene al groupthink di adattamento, mentre le poche che fanno anticipazioni non sono ancora accompagnate da una partecipazione effettiva. Questo giornalista, al suo terzo contributo, ringrazia Swissinfo per aver avviato tale partecipazione.
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da EN.
Questo secondo commento è la punta di un iceberg incentrato sull'emergere che è possibile con l'apprendimento innovativo anticipato da parte dei leader. Tutti i commenti precedenti sembrano essere contrari alla possibilità di un risultato positivo, in un modo o nell'altro, e probabilmente si basano sull'assunto "adattare le leggi nazionali per governare l'uso dell'IA a livello nazionale...". Nel mio primo commento ho invece anticipato la nascita di leggi globali per governare l'uso dell'IA.
La storia della Svizzera è un esempio del processo di emersione per diventare un Paese sviluppato nel contesto della modernità delle nazioni indipendenti. Molte altre nazioni cosiddette in via di sviluppo non sono emerse per "... trovare una soluzione ..." come ha sostenuto Rafiq Tschannen.
La Cina, ad esempio, è rimasta una nazione in via di sviluppo e non è emersa per diventare un paese sviluppato nell'ambiente della modernità, ma in questo momento è davanti all'Unione Europea come esempio di un recente processo di emersione nel nuovo ambiente globale che ho sostenuto nel mio primo commento.
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da EN.
Purtroppo i regolamenti sono pressoché inutili, perché ci saranno sempre attori che aggireranno qualsiasi norma e regolamento. No, mi dispiace, non riesco a trovare una soluzione...
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da EN.
Per come la vedo io... è l'IA che sta CREANDO i problemi del mondo - non li sta risolvendo. Persino il creatore britannico dell'IA sta mettendo in guardia...
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da EN.
Sì: "Come possiamo evitare che l'IA sia monopolizzata da paesi e aziende potenti?".
ma: non c'è alcun adattamento possibile per i leader nazionali nell'attuale ambiente della Modernità, caratterizzato da nazioni e blocchi di nazioni indipendenti e separate.
e: dobbiamo invece anticipare un ambiente emergente per i leader globali per unire nazioni e blocchi di nazioni interdipendenti.
PD. Ho sostenuto la necessità di uno Stato globale decentralizzato nell'ambiente della #Cyberity. Questa visione emula l'ambiente svizzero su una scala architettonica più ampia.
Tutti i rispondenti hanno già spiegato con le convergenti spiegazioni che la domanda formulata non è particolarmente arguta. Sembra che si vorrebbe una ulteriore regolamentazione (aberrazione) del normale sviluppo di una tecnologia a favore dei paesi definiti poveri. Per sviluppare tecnologie di punta (in parte l'IA lo è), sono necessarie conoscenza di punta e capitale. Per le applicazioni possono senz'altro partecipare anche piccole realtà aziendali e paesi senza grandi risorse. I paesi classificati come meno ricchi (in realtà il problema è la distribuzione della ricchezza, leggasi corruzione) non hanno limitazioni tecnologiche, ma solo altri problemi, ben più gravi (leggasi di nuovo corruzione).
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.
Almeno con l'IA si può discutere e si può perfino esaminare e correggere, cosa che non è assolutamente possibile con i media affermati, che hanno sempre ragione e sanno come giustificarsi in modo intelligente. Bloccano, censurano ecc. quando qualcosa non piace loro. Non così l'IA. Spesso ho ricevuto buone informazioni che possono essere verificate e criticate. Nel migliore/peggiore dei casi, si può dire "Hans era Heiri". Se si esamina anche l'IA, si è nella posizione migliore. I Paesi più ricchi e gli individui più ricchi sono ricchi da molto tempo, anche prima che esistesse l'IA, e questo non cambierà.
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da ES.
L'incredibile IA non è altro che il virus più potente che lascerà l'essere umano senza cervello nella sua essenza e nel suo sviluppo. La cosa migliore è che... siamo stati noi stessi ad aprire la porta al diavolo. Speriamo di saper limitare questa terribile minaccia.
È ovvio che i paesi più sviluppati (ricchi) hanno più possibilità di investire in questo settore che richiede grandi capacità informatiche e anche capitale. Ma non è affatto diverso che per ogni altro settore tecnologico complesso. La solita "corsa ai profitti" (?) - E chi è che non rincorre i profitti in qualsiasi settore dell'economia? L' IA si diffonderà pure ne terzo mondo, anche se non ne sarà il protagonista, almeno per i prossimi anni. Niente di nuovo sotto il sole sotto questo profilo ipertecnologico.
Mi sembra una domanda politico-oziosa.
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da EN.
Perché e come i Paesi ricchi possono accaparrarsi le capacità dell'IA? L'IA può essere messa a disposizione di qualsiasi Paese, purché abbia accesso a Internet o alla potenza di calcolo.
Sembra un vuoto tentativo di incolpare i Paesi ricchi per la rovina dei Paesi più poveri ogni volta che si inventa qualcosa in relazione al "vantaggio competitivo".
I poveri rimangono tali a causa dell'ambiente e anche a causa delle decisioni e della corruzione. Non ha nulla a che fare con l'intelligenza artificiale, il denaro o le auto costose.
