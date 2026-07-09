Depositi di petrolio russi colpiti da droni ucraini

Keystone-SDA

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Nella notte, l'esercito ucraino ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni, stando a quanto scrive The Kyiv independent.

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(Keystone-ATS) Foto e video pubblicati sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil vicino alla città di Mikhaylovsk, nel Territorio di Stavropol. Sono stati avvistati anche droni in volo verso l’obiettivo.

Il governatore regionale Vladimir Vladimirov ha confermato l’attacco a un “impianto industriale” non specificato in un post su Telegram, nel contesto di un’allerta aerea più ampia. Canali Telegram indipendenti, citando testimonianze di residenti, hanno riportato che un altro incendio era scoppiato in un deposito di petrolio nella città di Tver, a circa 300 chilometri a nord-ovest di Mosca, a seguito di un attacco ucraino. Non è chiara l’entità dei danni.