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Dichiarato lo stato d’emergenza in Crimea a causa dei raid ucraini

Keystone-SDA

Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato d'emergenza nella penisola, presa di mira nelle ultime settimane da pesanti raid delle forze ucraine.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Serghei Aksyonov, il capo della regione annessa nel 2014 dalla Russia, ha detto che “la decisione è stata presa in primo luogo per regolarizzare le questioni di carattere economico”, secondo quanto riferisce la Tass.

Nei giorni scorsi le autorità locali aveva vietato la vendita ai privati di benzina, in seguito alla carenza dovuta ai raid ucraini sulle raffinerie russe.

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