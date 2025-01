Digitec Galaxus: forte aumento fatturato, oltre 3 miliardi nel 2024

Keystone-SDA

Digitec Galaxus continua a macinare record a livello di vendite.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il più grande rivenditore online della Svizzera – controllato da Migros e con presenza anche in altri paesi europei – ha realizzato nel 2024 un fatturato di 3,2 miliardi di franchi, il 18% in più dell’anno prima.

Alla crescita ha contribuito l’espansione dell’assortimento di quasi il 25% a 8 milioni di prodotti, ha indicato oggi la società. Ma secondo i vertici è anche una questione di prezzi: “L’andamento positivo delle vendite è stato probabilmente favorito anche dal fatto che lo scorso anno Galaxus ha ridotto molti prezzi, allineandoli a quelli europei. Grazie alla miglior offerta, nel 2024 molti nuovi clienti hanno fatto acquisti presso Galaxus”.

In totale, più di 4,5 milioni di persone hanno comprato articoli presso Galaxus, di cui 1,2 milioni in Germania, Austria e negli altri mercati dell’Ue. I prodotti delle categorie “supermercato” nonché “bellezza e salute” sono stati particolarmente apprezzati in Svizzera, mentre a livello internazionale la domanda è stata particolarmente forte per i telefoni cellulari, i notebook e i componenti per PC. Per quanto riguarda l’estero spicca la Germania, dove il giro d’affari ha raggiunto 362 milioni di euro (341 milioni di franchi), con una progressione annua del 27%.

Digitec Galaxus parte dall’iniziativa di tre amici 25enni – uno dei quali è l’attuale Ceo Florian Teuteberg – che nel 2000 si misero ad assemblare da soli i loro computer, dapprima per uso personale, poi per conoscenti. Nel 2001 aprirono il negozio digitec.ch e nel 2012 lanciarono galaxus.ch. Nello stesso anno Migros acquisì una partecipazione e nel 2015 la maggioranza. Oggi l’azienda con sede a Zurigo è attiva in dieci località della svizzera tedesca e romanda, come pure in Germania, Austria, Italia, Francia, Belgio e Paesi Bassi.