Dinosauri animati approdano in un’esposizione a Losanna

Keystone-SDA

Una nuova esposizione immersiva dedicata a dinosauri animati, in grandezza naturale, occupa 2100 m2 del sito di Beaulieau a Losanna. Un universo giurassico da scoprire a partire da sabato e fino al 1° febbraio 2026.

(Keystone-ATS) Dopo Parigi, “Dinos Alive L’Exposition” approda anche in Svizzera e presenta una trentina di dinosauri animatronici in grandezza naturale, un acquario virtuale immersivo, un’esperienza virtuale nel metaverso e un video di introduzione esclusiva, hanno indicato oggi gli organizzatori.

Il pubblico potrà camminare fra dinosauri che si muovono, respirano e ruggiscono. Dal feroce T. rex all’anchilosauro, passando per l’agile Velociraptor e il maestoso stegosauro, ce n’è per tutti i gusti.

Grazie a tecnologie di punta sarà possibile apprendere interattivamente esplorando la preistoria. L’acquario virtuale a 360° immergerà il pubblico in un oceano preistorico, popolato da creature marine giganti ormai scomparse.