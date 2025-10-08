The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Dinosauri animati approdano in un’esposizione a Losanna

Keystone-SDA

Una nuova esposizione immersiva dedicata a dinosauri animati, in grandezza naturale, occupa 2100 m2 del sito di Beaulieau a Losanna. Un universo giurassico da scoprire a partire da sabato e fino al 1° febbraio 2026.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Dopo Parigi, “Dinos Alive L’Exposition” approda anche in Svizzera e presenta una trentina di dinosauri animatronici in grandezza naturale, un acquario virtuale immersivo, un’esperienza virtuale nel metaverso e un video di introduzione esclusiva, hanno indicato oggi gli organizzatori.

Il pubblico potrà camminare fra dinosauri che si muovono, respirano e ruggiscono. Dal feroce T. rex all’anchilosauro, passando per l’agile Velociraptor e il maestoso stegosauro, ce n’è per tutti i gusti.

Grazie a tecnologie di punta sarà possibile apprendere interattivamente esplorando la preistoria. L’acquario virtuale a 360° immergerà il pubblico in un oceano preistorico, popolato da creature marine giganti ormai scomparse.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR