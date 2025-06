Do it + Garden: gran parte dipendenti ha impiego dopo fine giugno

Keystone-SDA

La gran parte dei dipendenti dei negozi Do it + Garden, i punti vendita di Migros attivi nel comparto del fai da te e del giardinaggio, hanno un impiego per il periodo successivo alla chiusura dei negozi, prevista a fine mese.

1 minuto

(Keystone-ATS) Si potrà stabilire quanti dei 466 collaboratori hanno trovato effettivamente un’altra soluzione all’interno o all’esterno del gruppo però solo dopo la conclusione della vendita della catena, per cui vi sono trattative nel frattempo entrate nella fase finale, ha indicato all’agenzia Awp una portavoce di Migros. Il gruppo tedesco OBI ha già rilevato diversi negozi.

Come annunciato in precedenza, tutti gli apprendisti potranno completare la loro formazione, sia presso Migros che presso la concorrenza: Jumbo sta per esempio rilevando dodici giovani. I dettagli verranno comunicato in un secondo tempo, ha fatto sapere l’addetta stampa.