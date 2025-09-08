The Swiss voice in the world since 1935

Domande asilo in Ue diminuite del 23% nei primi 6 mesi del 2025

Keystone-SDA

Le domande di asilo nell'Unione Europea sono diminuite del 23% nei primi sei mesi del 2025, a causa di un drastico calo dei siriani in cerca di protezione. Lo ha dichiarato oggi l'Agenzia dell'Ue per l'asilo (Euaa).

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) I dati dell’Euaa mostrano che i siriani hanno presentato circa 25’000 richieste nell’Ue a 27 più Svizzera e Norvegia (Ue+), in calo del 66% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

“Questa notevole riduzione non è dovuta a cambiamenti politici nell’Ue+”, ha affermato l’Euaa in un rapporto, attribuendo invece il merito alla cacciata del leader di lunga data Bashar al-Assad. “Con le nuove autorità siriane che promuovono la stabilità e la ricostruzione, molti siriani sfollati hanno evidentemente acquisito maggiore speranza di tornare a ricostruire le loro comunità”. I siriani, che a lungo rappresentavano il maggior numero di richiedenti, ora rappresentano il terzo gruppo più numeroso dopo venezuelani e afghani.

In totale i paesi Ue+ hanno ricevuto 399’000 domande di asilo nei primi sei mesi dell’anno. La Germania (70’000 domande) è stata superata da Francia (78’000) e Spagna (77’000) come principali destinazioni per i richiedenti asilo.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nel periodo gennaio-luglio 2025 ha registrato circa 14’100 domande di asilo per la Svizzera, un numero inferiore di quasi il 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (16’400 domande), secondo il sito web delle autorità elvetiche.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
20 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR