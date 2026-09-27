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Due panda giganti dalla Cina in volo verso uno zoo negli USA

Keystone-SDA

La Cina ha inviato due panda giganti negli Stati Uniti, secondo quanto riferito dai media statali, in seguito a un vertice a Washington ricco di simbolismo ma privo di svolte significative.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Il trasferimento dei panda era già stato concordato, ma la partenza è stata annunciata giovedì durante la visita del presidente cinese Xi Jinping nella capitale americana.

Questi mammiferi bianchi e neri godono di enorme popolarità in tutto il mondo; la Cina li concede in prestito nell’ambito di un programma di “diplomazia dei panda” volto a favorire i legami con l’estero.

Ping Ping e Fu Shuang sono partiti questa notte dall’aeroporto internazionale di Chengdu Shuangliu a bordo di un aereo charter, come riportato dall’agenzia di stampa statale Xinhua. Sono diretti a uno zoo di Atlanta, in Georgia, dove trascorreranno i prossimi dieci anni.

Prima della partenza, la Base di ricerca di Chengdu per l’allevamento del panda gigante ha organizzato una cerimonia di saluto per i due esemplari.

All’inizio di quest’anno Pechino aveva richiamato due dei suoi panda dal Giappone in seguito a una disputa diplomatica, scaturita quando la premier giapponese Sanae Takaichi aveva lasciato intendere che Tokyo avrebbe potuto intervenire militarmente in caso di attacco a Taiwan.

Si trattava degli ultimi due panda giganti presenti nel paese: per la prima volta dal 1972, quando Pechino donò una coppia di esemplari al Giappone in occasione della normalizzazione dei rapporti diplomatici, il Sol Levante è rimasto senza questi iconici animali.

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