Ike e Gustav pesano su conti ZFS 29 ottobre 2008 - 11:38 I due uragani costeranno circa 600 milioni di dollari all'assicurazione zurighese. Essi graveranno sui conti del terzo trimestre. In una nota diramata mercoledì, Zurich Financial Services (ZFS) precisa che questa stima comprende i premi connessi al rinnovo delle riassicurazioni. I costi dovuti ad Ike si aggirano sui 545 milioni di dollari, quelli causati da Gustav sono valutati sui 55 milioni. Le due tempeste hanno colpito il sud degli Stati Uniti in settembre, flagellando gli Stati compresi tra il Texas e la Louisiana. Ike ha causato danni per circa 545 milioni di dollari (632 milioni di franchi) e Gustav per 55 milioni. I risultati trimestrali particolareggiati di ZFS saranno resi noti il 13 novembre.