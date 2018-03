Nel mese di aprile del 2008, la direzione del WEF aveva sottoscritto un contratto con il comune di Davos che garantiva la presenza del vertice nella località grigionese per ulteriori dieci anni. A una condizione: l'ampliamento del centro congressuale entro il 2011. La struttura – grazie all'intervento progettato dallo studio d'architettura basilese Degelo – ha ora una superficie totale di 12'000 m2 e può contenere 5'000 persone, ovvero 2'000 in più rispetto al passato. Il complesso è stato inoltre dotato di una nuova entrata e di un passaggio che collega gli edifici già esistenti a quello nuovo. Il turismo congressuale costituisce una notevole fonte di entrate e un importante datore di lavoro per Davos: vi sono impiegate 650 persone e genera un indotto di 55 milioni di franchi per tutta la regione, stando a uno studio dell'Università di San Gallo. Per questo motivo, il sindaco della cittadina Hans Peter Michel ha definito la spesa di 37,8 milioni di franchi «un investimento per il futuro». swissinfo.ch e agenzie

Nuovi spazi per il WEF swissinfo.ch e agenzie 12 novembre 2010 - 15:39 Il Forum economico mondiale di Davos (WEF) – previsto a gennaio 2011 – si svolgerà nel rinnovato Centro congressuale, inaugurato venerdì e costruito in 20 mesi. Nel mese di aprile del 2008, la direzione del WEF aveva sottoscritto un contratto con il comune di Davos che garantiva la presenza del vertice nella località grigionese per ulteriori dieci anni. A una condizione: l'ampliamento del centro congressuale entro il 2011. La struttura – grazie all'intervento progettato dallo studio d'architettura basilese Degelo – ha ora una superficie totale di 12'000 m2 e può contenere 5'000 persone, ovvero 2'000 in più rispetto al passato. Il complesso è stato inoltre dotato di una nuova entrata e di un passaggio che collega gli edifici già esistenti a quello nuovo. Il turismo congressuale costituisce una notevole fonte di entrate e un importante datore di lavoro per Davos: vi sono impiegate 650 persone e genera un indotto di 55 milioni di franchi per tutta la regione, stando a uno studio dell'Università di San Gallo. Per questo motivo, il sindaco della cittadina Hans Peter Michel ha definito la spesa di 37,8 milioni di franchi «un investimento per il futuro». swissinfo.ch e agenzie