L’effetto benefico delle valanghe sui ghiacciai alpini

L'11% delle neve che si accumula sui ghiacciai alpini (nell'immagine il ghiacciaio di Fiesch in Svizzera) proviene dalle valanghe, secondo uno studio del WSL. Keystone / Christian Beutler

Le valanghe permettono a molti ghiacciai nelle Alpi e nel mondo di sopravvivere più a lungo al riscaldamento climatico, secondo uno studio internazionale.

6 minuti

Luigi Jorio

Mi occupo di cambiamenti climatici ed energia con reportage, articoli, interviste e approfondimenti. Mi interessano gli impatti del riscaldamento globale sulla vita di tutti i giorni e le soluzioni per un pianeta senza emissioni. Appassionato di viaggi e scoperte, ho studiato biologia e altre scienze naturali. Sono giornalista di SWI swissinfo.ch da oltre vent’anni. Altre lingue: 2 IT originale English en The beneficial effect of avalanches on Alpine glaciers Di più The beneficial effect of avalanches on Alpine glaciers

Português pt O efeito benéfico das avalanches nas geleiras alpinas Di più O efeito benéfico das avalanches nas geleiras alpinas

Improvvise, spettacolari e spesso letali: le valanghe sono tra i principali pericoli naturali dell’arco alpino e delle zone montane. Possono travolgere edifici, strade e persone che praticano attività invernali come lo sci fuoripista.

Tuttavia, non hanno sempre e solo un effetto distruttivo. Le valanghe sono decisive per la sopravvivenza di molti ghiacciai in Svizzera e nel mondo, che stanno scomparendo a causa del cambiamento climatico. In alcune regioni, oltre un quinto della neve che li ricopre – e che compensa il loro scioglimento – proviene infatti dalle slavine.

È la conclusione di uno studio internazionaleCollegamento esterno guidato dall’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) di Davos, in Svizzera, che per la prima volta ha quantificato l’impatto delle valanghe sui circa 200’000 ghiacciai del pianeta. L’analisi si è basata su misurazioni satellitari e modelli che calcolano l’evoluzione dei ghiacciai e il movimento delle masse di neve.

“Le valanghe sono dei fenomeni impressionanti e pericolosi. Finora non avevamo alcuna idea del loro influsso sui ghiacciai”, ha affermato Marin Kneib, glaciologo del WSL e primo autore dello studio, alla radio pubblica svizzera di lingua francese RTSCollegamento esterno. “Ora sappiamo invece che le valanghe sono un elemento importante per i ghiacciai”

>> Da oltre 130 anni la Svizzera svolge un ruolo centrale nel monitoraggio dei ghiacciai a livello globale, come illustra questo articolo:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Ghiacciai e permafrost Il ruolo chiave della Svizzera nel monitoraggio dei ghiacciai del pianeta Questo contenuto è stato pubblicato al I ghiacciai di tutto il mondo si stanno sciogliendo sempre più rapidamente. La Svizzera svolge un ruolo centrale nel monitoraggio dei ghiacciai a livello globale. Di più Il ruolo chiave della Svizzera nel monitoraggio dei ghiacciai del pianeta

Le valanghe rallentano lo scioglimento dei ghiacciai più piccoli

I ghiacciai sono il risultato di un equilibrio tra l’accumulo di neve e lo scioglimento del ghiaccio. La neve protegge il ghiacciaio dall’aumento delle temperature; col tempo si compatta e si trasforma in ghiaccio.

Lo studio del WSL ha evidenziato che a livello globale il 3% della neve che si accumula sui ghiacciai proviene dalle valanghe. Il contributo delle slavine varia tra regioni e ghiacciai ed è di circa dell’11% lungo le Alpi.

La quota della neve portata dalle valanghe sale al 19% nell’Himalaya orientale e raggiunge addirittura il 22% in Nuova Zelanda, secondo l’analisi. “Siamo rimasti sorpresi. Non ci aspettavamo che l’effetto fosse così importante sulle Alpi e a livello globale”, ha commentato Kneib.

In alcuni casi, soprattutto sui ghiacciai più piccoli, oltre il 50% della neve ha un’origine valanghiva. Grazie a questo apporto aggiuntivo, i ghiacciai alpini di dimensioni inferiori a un chilometro quadrato, come ad esempio quello del Länta nella Svizzera sud-orientale, potrebbero resistere più a lungo agli effetti del cambiamento climatico, secondo il glaciologo.

L’importanza delle valanghe è pertanto destinata ad aumentare in futuro con il ritiro dei ghiacciai. Non si tratta però di una “salvezza”, quanto piuttosto di un semplice “rallentamento” di un declino inevitabile, ha puntualizzato Kneib. “Entro il 2100, sulle Alpi perderemo in ogni caso più dell’80% del volume di ghiaccio rispetto al 2000”.

>> Leggi: Ghiacciai del mondo, scioglimento locale e impatti globaliCollegamento esterno

In alcune regioni come le Ande tropicali, in Sudamerica, si assiste a un effetto inverso: le valanghe rimuovono più neve di quanto ne apportino. A causa delle superfici glaciali troppo ripide, le masse di neve scivolano via ancor prima di potersi trasformare in ghiaccio. Le valanghe hanno invece un impatto quasi nullo nelle regioni del nord e caratterizzate da pianure come Islanda, Groenlandia e Artico russo.

swissinfo.ch

Migliorare le previsioni per i singoli ghiacciai

Sapere quanta neve cade sulla superficie dei ghiacciai permette di comprendere come questi si svilupperanno in futuro. I ghiacciai sono importanti fonti idriche durante l’estate e in periodi secchi, soprattutto in Asia centrale e sulle Ande, dove decine di milioni di persone dipendono direttamente dall’acqua di scioglimento.

Capire come evolveranno le masse ghiacciate permette anche di prevedere i rischi naturali ad esse associati. Il ritiro dei ghiacciai destabilizza i versanti delle montagne, come successo a Blatten, nel canton Vallese in Svizzera, e porta alla formazione di laghi che possono esondare all’improvviso causando inondazioni devastanti.

Lo studio del WSL sull’impatto delle valanghe vuole essere uno stimolo per sviluppare una nuova generazione di modelli glaciali più accurati, ha spiegato Kneib. Questi strumenti permetteranno di fare previsioni accurate sullo scioglimento dei singoli ghiacciai, con conseguenze per la produzione di energia idroelettrica, l’agricoltura e la gestione dei pericoli naturali.

Più o meno valanghe con il cambiamento climatico? Il riscaldamento climatico riduce le nevicate alle basse e medie altitudini. Meno neve non significa però meno valanghe. L’Istituto svizzero per lo studio della neve e delle valanghe (SLF) prevedeCollegamento esterno un aumento delle valanghe di neve bagnata – che si formano con neve ricca di acqua – e una riduzione di quelle secche, tipiche della neve polverosa, sopra ai 1’800 metri di altitudine. I servizi di sicurezza difficilmente possono innescare artificialmente valanghe di neve bagnata. L’unico intervento a protezione di infrastrutture e persone è la chiusura temporanea delle aree a rischio, secondo l’SLF. La buona notizia è che le valanghe dovrebbero raggiungere meno frequentemente le zone a valle.

A cura di Virginie Mangin

Articoli più popolari I più discussi

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative