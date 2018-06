Quanto a Sion, è la quarta volta in cinquant'anni che la città sogna di ospitarli. Nel 1970, per i Giochi invernali del 1976, a Sion fu preferita Denver. Due anni dopo però la popolazione del Colorado consultata mediante referendum, rifiutò di concedere un finanziamento alla sua capitale. Il CIO riparò su Innsbruck, in Austria, già città ospitante nel 1964.

I promotori di Sion 2026, dal canto loro, avevano fatto appello alla visibilità che l'evento avrebbe alla regione, all'incremento del turismo, all'esistenza di infrastrutture che avrebbe ridotto al minimo la necessità di nuove costruzioni e allo slancio che sarebbe nato intorno alla mobilitazione per un grande progetto. Le gare si sarebbero tenute in almeno quattro cantoni: Vallese, Vaud, Friburgo e Berna.

L'opposizione al progetto Sion 2026 si era appuntata in particolare sui timori di uno sforamento del budget e sosteneva che il Vallese, cantone economicamente debole, avrebbe fatto meglio a investire nelle sue strade, negli ospedali o nel settore sociale piuttosto che finanziare le Olimpiadi. Il no al progetto era motivato anche dalla sfiducia nei confronti del Comitato olimpico internazionale (CIO)

Il risultato, che giunge al termine di una campagna lunga e a dir poco agguerrita, non lascia alcuna ombra di dubbio vista l'ampiezza della partecipazione al voto (oltre 62%). In ogni caso un sì dell'elettorato vallesano sarebbe stato solo un primo passo nel percorso verso l'organizzazione delle olimpiadi invernali.

Le Olimpiadi invernali del 2026 non saranno organizzate in Svizzera. Il no compatto delle città del fondovalle vallesano al credito cantonale di 100 milioni di franchi per la candidatura ha messo fine ai sogni olimpici di una parte della popolazione . Oltre il 54% dei votanti ha respinto il progetto, nella città di Sion la percentuale di no ha raggiunto quasi il 61%.

