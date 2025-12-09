Oggi in Svizzera

Treno notturno per Malmö bloccato: anche il Consiglio nazionale è contrario a una sovvenzione di 10 milioni di franchi . Le FFS, però, avevano già cominciato a vendere biglietti per la tratta.

Viaggiare in treno dormendo, da Basilea a Malmö: un sogno che ora è svanito. Dopo il Consiglio degli Stati, anche il Consiglio nazionale si è espresso contro le sovvenzioni per il treno notturno Basilea-Malmö. Senza i 10 milioni di franchi, le FFS non possono mettere il convoglio sui binari.

L’aspetto curioso è che le FFS avevano già lanciato una campagna per questo treno notturno e avevano anche già venduto biglietti per viaggi da tenersi a partire da aprile 2026. Le cifre delle prenotazioni sono state “molto soddisfacenti”, come hanno comunicato le FFS secondo quanto riportato da 20 Minuten. Ancora questa mattina, sul sito delle ferrovie federali era visibile la pubblicità per il treno notturno per Malmö, che avrebbe dovuto circolare tre volte a settimana.

Nel dibattito del Consiglio nazionale sul budget federale sono stati decisi anche tagli all’aiuto estero (34,5 milioni di franchi in meno). Più fondi, invece, sono stati stanziati per la cybersicurezza (10 milioni) e per la Polizia federale Fedpol (1,8 milioni). La Ginevra internazionale sarà sostenuta con 130,4 milioni di franchi nei prossimi quattro anni e, infine, anche la viticoltura in Svizzera riceverà un sostegno supplementare di 10 milioni.