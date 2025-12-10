Oggi in Svizzera

Ignazio Cassis e la ministra finlandese degli Affari esteri e presidente dell’OSCE per il 2025, Elina Valtonen, si stringono la mano durante la 32esima riunione del Consiglio ministeriale dell’Organizzazione a Vienna nel dicembre 2025.

Il ministro degli Affari esteri Ignazio Cassis ritiene che “per molti aspetti, gli Stati Uniti non abbiano torto” nelle loro critiche all’Europa. In un’intervista alla Radiotelevisione della Svizzera tedesca SRF, il futuro presidente dell’OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, che la Svizzera presiederà nel 2026) parla di geopolitica e di radicalizzazione in Svizzera.

Nella sua recente strategia di sicurezza nazionale, il Governo statunitense critica apertamente l’Europa. Ignazio Cassis ritiene che il Vecchio Continente abbia effettivamente trascurato di creare un sistema di difesa e che Donald Trump stia semplicemente dicendo: “Prendete in mano il vostro futuro”.

Secondo il ministro svizzero, “sarebbe illusorio pensare a una politica di sicurezza in Europa senza coinvolgere Mosca”. Cassis vede con favore il fatto che la Russia sia ancora membro dell’OSCE e che lo rimanga, perché in questo modo il dialogo non è completamente interrotto.

La radicalizzazione in Svizzera lo preoccupa: “Critico la mancanza di rispetto verso chi la pensa diversamente, la sensazione di essere l’unica persona a detenere la verità assoluta”. Secondo lui, si tratta di un cattivo presagio per il futuro della democrazia.