Emissioni di CO2: città di Zurigo può misurarle con precisione

Keystone-SDA

La città di Zurigo può ora misurare in modo affidabile le proprie emissioni di anidride carbonica (CO2).

(Keystone-ATS) Un nuovo metodo sviluppato dal Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa) nell’ambito di un progetto europeo utilizza una fitta rete di sensori ad alta tecnologia distribuiti su tutto il territorio urbano.

Per la prima volta Zurigo può così osservare direttamente le proprie emissioni di CO2, che costituiscono una parte importante dei gas serra che influiscono sul clima. La città sulla Limmat è, insieme a Parigi e Monaco di Baviera (D), uno dei centri pilota in cui vengono testati sistemi di monitoraggio delle emissioni di carbonio di nuova generazione, ha indicato oggi in una nota l’Empa.

Dal 2022, l’Empa registra continuamente a Zurigo gli scambi di CO2 tra la città e l’atmosfera nell’ambito del progetto europeo “ICOS Cities”. La rete di misurazione comprende 60 siti in tutta la città: i sensori sono fissati ai lampioni e agli alberi e una ventina di strumenti più precisi sono installati sulle antenne di telefonia mobile. Inoltre, su un grattacielo è installato uno speciale sistema di misurazione dell’Università di Basilea.

Impatto visibile

Gli strumenti di misurazione registrano infine la somma di numerose fonti diverse di CO2. Per determinare nel modo più preciso possibile queste emissioni a livello cittadino, i dati vengono integrati in diversi modelli sviluppati dall’Empa e dai suoi partner: tre modelli in totale basati su osservazioni atmosferiche forniscono risultati coerenti, viene precisato.

Finora, come molti Paesi o città, Zurigo calcolava le proprie emissioni di CO2 utilizzando inventari. Questi funzionano come una sorta di contabilità in cui le emissioni totali provenienti da diverse fonti vengono calcolate sulla base di dati di attività quali il consumo di gas naturale e i relativi fattori di emissione.

Secondo l’Empa, le nuove misurazioni forniscono un metodo indipendente e più rapido per osservare le emissioni di anidride carbonica. Ciò è essenziale per verificare se le misure di protezione del clima hanno realmente un impatto visibile sull’atmosfera.