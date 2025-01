Esercito risparmia milioni sull'”uniforme di uscita”

L'uniforme d'uscita dell'Esercito svizzero d'ora in poi sarà consegnata soltanto ai militari che ne hanno bisogno per scopi di rappresentanza. Questa nuova disposizione permetterà di risparmiare fino a 55 milioni di franchi entro il 2035.

(Keystone-ATS) L’esercito intende utilizzare i fondi così liberati per espandere le proprie capacità di difesa, ha annunciato il Dipartimento della Difesa (DDPS) in un comunicato. Attualmente la distribuzione a tappeto dell’uniforme di uscita genera costi annui pari a 5,2 milioni per l’equipaggiamento e il rinnovo.

Entro il 2030 l’Aggruppamento Difesa intende risparmiare fino al 3% dei costi del personale per un importo massimo di circa 210 milioni di franchi. I tagli sul personale potranno essere realizzati con una riduzione degli impieghi tramite pensionamenti ordinari. Non sono previsti licenziamenti.

La pianificazione dei risparmi per il 2025 è stata ultimata. Per gli anni successivi invece deve ancora essere armonizzata con le decisioni del Consiglio federale sui compiti della Confederazione e sulla verifica delle sovvenzioni, precisa la nota.

La riduzione dei costi di esercizio si è resa necessaria dopo la decisione del Parlamento in materia e in considerazione dell’attuale situazione in materia di politica di sicurezza in Europa, afferma l’esercito.

Il DDPS aveva già annunciato a fine novembre che per risparmiare le forze aeree svizzere dimezzeranno da quest’anno il numero delle esibizioni. I cinque team acrobatici delle Forze aeree svizzere finora partecipavano a circa 50 manifestazioni ed esibizioni in Svizzera e all’estero all’anno.