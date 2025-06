Esplode in Texas un razzo della SpaceX, nessun ferito

Un razzo della società SpaceX di Elon Musk è esploso durante un test di routine in Texas mercoledì sera: lo hanno reso noto le autorità locali, aggiungendo che non ci sono feriti o vittime.

(Keystone-ATS) Il razzo ha subito “una grave anomalia mentre si trovava su un banco di prova presso Starbase”, si legge in un comunicato stampa di SpaceX. “Una area di sicurezza intorno al sito è stata mantenuta sgombra durante l’intera operazione e tutto il personale è al sicuro e presente”, prosegue la nota. “Il nostro team di Starbase sta lavorando attivamente per mettere in sicurezza il sito di test e l’area immediatamente circostante in collaborazione con le autorità locali”, ha aggiunto, osservando che “non ci sono pericoli per i residenti delle comunità circostanti. Chiediamo al pubblico di non tentare di avvicinarsi all’area mentre le operazioni di messa in sicurezza proseguono”.

I residenti locali hanno riferito che la massiccia esplosione ha fatto tremare le finestre delle abitazioni, riportano i media. L’esplosione, ripresa da alcuni media statunitensi, ha provocato una gigantesca palla di fuoco, come mostra un video pubblicato online.

Si tratta del razzo Starship 36, che al momento dell’incidente era sottoposto a un test di accensione staticanel sito di collaudo Starbase. L’esplosione è avvenuta intorno alle 23:00 ora locale (Le 6:00 in Svizzera).

Il test di accensione statica è una procedura pre-volo in cui un motore o un gruppo di motori a razzo vengono accesi mentre il velivolo è ancorato al supporto di lancio, il che significa che il razzo non era pronto per il lancio quando si è verificata l’esplosione.