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Europa sta valutando proposte per consentire pedaggi a Hormuz

Keystone-SDA

L'Europa sta valutando proposte che potrebbero consentire l'applicazione di pedaggi per la navigazione nello Stretto di Hormuz, a condizione che questi non siano obbligatori e abbiano il sostegno dell'agenzia delle Nazioni Unite che regola il trasporto marittimo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il vice primo ministro britannico David Lammy, secondo quanto riporta il Guardian, ha affermato che l’imposizione di pedaggi obbligatori sarebbe disastrosa. Tuttavia, alcuni suoi colleghi di governo hanno riconosciuto che i sistemi di pagamento per specifici servizi di navigazione sono ammissibili in molte vie navigabili naturali, tra cui lo Stretto di Malacca e il Canale della Manica.

Questo avviene mentre i funzionari statunitensi hanno chiesto all’Iran di rilasciare una dichiarazione pubblica in cui si afferma che lo Stretto di Hormuz è aperto e che le navi che utilizzano questo vitale corridoio non saranno più attaccate.

L’Oman, in collaborazione con avvocati britannici, ha già elaborato una proposta per lo stretto che adatta i principi dello stretto di Malacca. Muscat si è ora offerta di inviare i propri esperti legali a Teheran per illustrare il piano in dettaglio. L’Oman controlla la maggior parte delle acque navigabili dello stretto e si oppone all’introduzione di un pedaggio obbligatorio.

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