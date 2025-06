Fbi offre 50’000 dollari per indicazioni su killer Minneapolis

Keystone-SDA

L'Fbi offre una ricompensa fino a 50.000 dollari a chi offrirà informazioni che portino "all'arresto e alla condanna" dell'uomo sospettato di aver sparato a due politici del Minnesota.

2 minuti

(Keystone-ATS) Vance Boelter è in fuga da ore riuscendo a sfuggire all’imponente caccia all’uomo lanciata per catturarlo.

La caccia al killer in Minnesota continua senza sosta. La polizia ha messo in allerta anche le autorità al confine nel caso in cui l’uomo che ha sparato ai due politici democratici cercasse di entrare in Canada.

Al momento le autorità stanno indagando per accertare se ci siano legami fra il killer e le sue vittime, ma finora nulla è emerso. L’uomo, identificato nel 57enne Vance Boetler, non sarebbe più nell’area dove ha colpito ma sarebbe riuscito ad arrivare a Minneapolis ma non è chiaro come. L’uomo potrebbe aver lasciato una seconda vettura non lontano dalla casa della deputata uccisa, potrebbe avere rubato una macchina o essersi avvalso di un complice.”

“Vi voglio bene. Ho fatto delle scelte di cui non sapete nulla, ma sarò via per un po’. Potrei morire a breve”, ha scritto Boelter ai suoi due coinquilini, secondo quanto riporta il Minnesota Star Tribune. “Non ci posso credere, non so perché lo abbia fatto” ha detto David Carlson, uno dei coinquilini che ha ricevuto il messaggio, ai microfoni di Cnn.

“David e Ron, vi voglio bene. Ho fatto delle scelte di cui non sapete nulla, ma sarò via per un po’. Potrei morire a breve, quindi voglio farvi sapere che vi voglio bene e che avrei preferito che le cose fossero andate in un altro modo”, ha scritto Boelter. “Non voglio dire altro per non implicarvi in alcun modo perché non ne sapete nulla . Ma vi voglio bene e mi dispiace”, ha aggiunto.