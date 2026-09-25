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First lady Melania e Peng rubano la scena alla cena di Stato

Keystone-SDA

Con Donald Trump in tuxedo e Xi Jinping nel tradizionale 'Mao suit', l'abito in stile Mao Zedong, le first lady americana e cinese hanno rubato la scena alla cena di Stato offerta alla Casa Bianca per la coppia presidenziale cinese.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Melania ha indossato una camicetta bianca in popeline di cotone di Saint Laurent, una fascia in seta nera di Dolce & Gabbana e pantaloni neri in broccato con motivo a peonie di Dolce & Gabbana, nonché le amate décolleté nere di Christian Louboutin.

Peng Liyuan, invece, ha indossato un abito lungo rosso fuoco con maniche lunghe, con il mandarin collar, piccolo scollo a V e gonna a ruota, all’insegna della tradizione: il colore rosso nella cultura cinese simboleggia la buona sorte, la felicità e la prosperità.

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