Flotta Air Force One si rifà look con i colori preferiti da Trump

Keystone-SDA

La flotta degli Air Force One avrà un nuovo look e sfoggerà i colori preferiti dal presidente statunitense Donald Trump, ossia rosso, bianco, oro e blu scuro. Lo riferisce NewsNation citando un portavoce dell'aeronautica militare americana.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il titolo ‘Air Force One’ si applica a qualsiasi velivolo che trasporta il presidente. Saranno ridipinti con i nuovi colori anche il Boeing 747-8 di lusso donato dal governo del Qatar e i VC-25B Boeing, gli Air Force One di nuova generazione che sostituiranno gli attuali VC-25A.

Stessa sorte anche per quattro C-32, chiamati Air Force Two quando a bordo c’è il vice presidente. Questi jet sono inoltre usati per i viaggi della First Lady e dei ministri del governo. Attualmente tutti gli Air Force One e Air Force Two sono di colore bianco e blu, colori usati dai tempi dell’amministrazione Kennedy. Già durante il suo primo mandato, Trump aveva presentato un modello di aeroplano con i nuovi colori ma il suo successore, Joe Biden, aveva mandato a monte i suoi piani annullando il nuovo restyling.