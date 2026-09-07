Folla si raduna a Belgrado per i funerali di Ratko Mladic

Keystone-SDA

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Ha iniziato a radunarsi a Belgrado una folla per i funerali del criminale di guerra serbo Ratko Mladic, condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni '90.

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(Keystone-ATS) I partecipanti al funerale si sono riversati nella chiesa di San Luca a Belgrado dalle 7 del mattino per rendere omaggio a Mladic, molti baciando la bara chiusa mentre i sacerdoti ortodossi serbi recitavano preghiere. La polizia ha bloccato le strade nella zona circostante con l’arrivo della folla.

I giornalisti Afp sul posto riferiscono che in molti indossano magliette inneggianti a Mladic. Bandiere serbe sono state appese nelle vicinanze e un enorme striscione srotolato attraverso la strada recitava: “Benvenuto, Generale, grazie a tua madre per aver dato alla luce un eroe, affinché la gloria della Serbia possa tornare”.

“Sono qui per dare l’ultimo saluto al generale, un eroe nazionale”, ha detto all’Afp la pensionata Radojka Visic, arrivata dalla Republika Srpska, l’entità serba della Bosnia. “Non sono riusciti a sconfiggerci sul campo di battaglia, quindi lo hanno mandato in prigione e lo hanno torturato lì”, ha detto Visic, riferendosi alla “comunità internazionale”.

Le atrocità commesse da Mladic durante la guerra, nel periodo della dissoluzione dell’ex Jugoslavia, gli valsero il soprannome di “Macellaio della Bosnia” sui media internazionali. Mladic è stato condannato per genocidio in relazione al massacro di Srebrenica del 1995. Nonostante le sentenze, è ancora considerato un eroe da alcuni serbi, in particolare nella Republika Srpska, dove la sua morte è stata commemorata con veglie e raduni.

Sabato, circa 300 persone si sono riunite per una commemorazione in onore di Mladic presso una struttura militare di Belgrado, organizzata da un’associazione di generali dell’esercito serbo, sia in servizio che in pensione. Erano presenti anche il figlio di Mladic, Darko, e altri membri della famiglia, nonché il ministro della Giustizia serbo Nenad Vujic e funzionari della Republika Srpska, tra cui il presidente Sinisa Karan.