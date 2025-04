Forte calo barometro KOF, è ai minimi da 2023: prospettive fosche

Keystone-SDA

Le prospettive per l'economia svizzera si stanno nettamente offuscando: è l'indicazione che emerge dal barometro del Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo (KOF), sceso ai minimi da un anno e mezzo a questa parte.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’indicatore si è attestato in aprile a 97,1 punti, 6,1 punti in meno del dato (rivisto da 103,9 a 103,2) di marzo, riferisce il KOF in un comunicato odierno. Il parametro è sensibilmente inferiore alle aspettative: gli analisti contattati dall’agenzia Awp scommettevano infatti su valori compresi fra 101,0 e 103,5 punti.

Il dato è sceso inoltre per la prima volta quest’anno a un livello più basso della media pluriennale di 100: per ritrovare un valore peggiore bisogna risalire all’ottobre 2023. “Le prospettive per l’economia elvetica sono chiaramente poco incoraggianti”, commentano gli esperti del KOF.

La maggior parte dei parametri inclusi nel barometro sono in calo. Particolarmente sotto pressione appaiono gli indici relativi all’industria manifatturiera, ma anche quelli del ramo alberghiero e degli altri servizi mostrano flessioni. Solo il segmento relativo ai fornitori di servizi finanziari e assicurativi rimane praticamente invariato.

Il Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo presenta il suo barometro mensile – pubblicato sin dagli anni 70 del secolo scorso – come un indicatore che anticipa l’evoluzione dell’economia. Si compone di diversi dati: attualmente comprende centinaia di sottoindicatori. Come noto il KOF presenta anche a scadenza trimestrale previsioni economiche proprie sulla congiuntura elvetica e internazionale, nonché, sullo stesso tema, un sondaggio fra economisti (denominato Consensus). Le tre cose sono distinte.