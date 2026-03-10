FR: autopostale a fuoco, 6 morti e 5 feriti

Keystone-SDA

Sei persone sono morte e cinque sono rimaste ferite nell'incendio divampato stasera in un autopostale a Kerzers (FR). Lo ha comunicato la polizia friburghese nel corso di una conferenza stampa. Le cause non sono ancora chiare, ma sembra che una persona sia implicata.

(Keystone-ATS) L’incendio è scoppiato alle 18.25 nel centro della località friburghese. Tra i feriti quattro sono passeggeri del mezzo e uno fa parte dei pompieri intervenuti per spegnere le fiamme: tre di essi sono in condizioni gravi.

“Possibile atto volontario”

La polizia parla di un “possibile atto volontario” all’origine del rogo, ma ha precisato che al momento non è chiaro se la persona in questione sia fra i morti o i feriti. Il “Blick” scrive a questo proposito di una persone che si sarebbe data fuoco.

I feriti sono stati trasportati in ospedale con un elicottero e ambulanze. Le indagini stanno cercando di capire la dinamica e le motivazioni. È stato lanciato un appello a eventuali testimoni. Alla domanda di un giornalista, un portavoce ha indicato che è impossibile dire al momento se sia trattato di un atto di terrorismo.

Il mezzo di trasporto – che circolava sulla tratta Düdingen-Kerzers – è stato completamente distrutto dalle fiamme. Tutta la zona resterà bloccata per lo meno per tutta la notte al traffico per consentire i lavori delle forze d’intervento.

Queste ultime chiedono a tutti di rispettare e di lasciare spazio alla polizia, ai soccorritori e ai media. Per i familiari che vogliono avere informazioni è stata creata una hotline.