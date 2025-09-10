The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Francia: Bloquons Tout, 175’000 manifestanti, 473 fermi

Keystone-SDA

Sono circa 175'000 le persone che hanno partecipato alle 550 manifestazioni e 262 operazioni di blocco in Francia oggi, nel quadro del movimento di protesta Bloquons tout (blocchiamo tutto), che puntava a paralizzare il paese, riferisce il ministero dell'interno.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) In totale sono stati 473 i fermi effettuati, di cui 203 a Parigi. Sono invece 339 le persone poste in fermo giudiziario, di cui 106 nella capitale.

Il ministero evoca la “presenza di numerosi militanti radicali nei cortei”, che hanno causato “turbative dell’ordine pubblico”. La situazione si è rivelata particolarmente tesa a Rennes, Nantes e Parigi.

Tredici membri delle forze dell’ordine sono rimasti lievemente feriti. Oltre 260 gli incendi appiccati in strada.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
20 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
13 Mi piace
14 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR