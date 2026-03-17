Francia: fondi libici, Sarkozy in tribunale ribadisce sua innocenza
L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, tornato oggi in tribunale nel quadro del processo di secondo grado sui presunti finanziamenti libici alla campagna presidenziale che nel 2007 lo portò all'Eliseo, ribadisce di essere ''innocente''.
(Keystone-ATS) Garantisce di ”non aver commesso atti di corruzione, né da vicino, né da lontano”.
L’ex inquilino dell’Eliseo (2007-2012), che ha già scontato tre settimane di carcere lo scorso autunno nel penitenziario parigino di La Santé, è già stato condannato in primo grado per associazione a delinquere a cinque anni senza condizionale.
Il processo d’appello sul caso dei presunti finanziamenti occulti dalla Libia di Muhammar Gheddafi, che lo vede alla sbarra insieme ad altri nove imputati, durerà fino al 3 giugno. L’annuncio della sentenza è previsto per l’autunno.