Francia: grave incidente in allenamento per ciclista Froome

Keystone-SDA

Serio incidente in allenamento nel sud della Francia per Chris Froome, sei anni dopo la grave caduta al Delfinato in ricognizione della cronometro che ne ha condizionato il resto della carriera.

(Keystone-ATS) Il 40enne ciclista britannico di Israel-Premier Tech, secondo quanto riportato dall'”Équipe”, sarebbe stato investito ieri da una vettura nella zona di Saint-Raphaël e trasportato in elicottero all’ospedale di Tolone. Ma nel comunicato sul suo profilo Instagram si parla di “training crash” senza parlare di altri corridori o veicoli coinvolti.

Il vincitore di 7 grandi giri, 4 Tour, 2 Vuelta e 1 Giro, sarebbe rimasto sempre cosciente e avrebbe parlato con il proprio entourage. Fortunatamente, Chris è stabile e non ha riportato ferite alla testa; tuttavia, gli esami diagnostici hanno confermato uno pneumotorace, cinque costole rotte e una frattura alle vertebre lombari, un’operazione è prevista per oggi.

In scadenza di contratto con Israel, Froome aveva già ipotizzato – ma non comunicato ufficialmente – che questa avrebbe potuto essere la sua ultima stagione.