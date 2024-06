GB: Kate annuncia, ‘sto meglio, domani sarò in pubblico’

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La principessa di Galles, Kate, ha annunciato oggi di star “facendo progressi” sulla via della ripresa dopo le cure per il cancro diagnosticatole nei mesi scorsi.

Potrà quindi essere presente domani alla celebrazione di Trooping the Colour, il compleanno ufficiale di re Carlo III. Kate è attesa in particolare sul balcone di Buckingham Palace per il tradizionale saluto dei reali britannici, in occasione di questa festa. Si tratterà del suo primo evento pubblico da quasi sette mesi.