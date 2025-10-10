GB: muore a 82 anni John Lodge, voce e bassista dei Moody Blues

John Lodge, cantante e bassista della band rock britannica dei Moody Blues, celebre nel mondo per il brano Nights in white satin del 1967, usato come colonna sonora in diversi film di Hollywood, è morto all'età di 82 anni.

(Keystone-ATS) “È con la più profonda tristezza che dobbiamo annunciare la scomparsa improvvisa e inaspettata di John Lodge”, si legge nel comunicato diffuso dalla famiglia del musicista.

Nato a Birmingham (Inghilterra) nel 1945, padre di due figli, Lodge si unì ai Moody Blues nel 1966, e contribuì al successo mondiale del gruppo, protagonista della cosiddetta British Invasion negli anni Sessanta, capace di influenzare la musica rock negli USA.

Il successo della band di Birmingham è ben rappresentato dagli oltre 70 milioni di dischi venduti, lungo un periodo di attività che va dal 1964 al 2018. Lodge è ricordato in particolare per alcuni dei lavori più noti dei Moody Blues, tra cui l’album psichedelico Days of future passed (1967), considerato uno dei primi “concept album” del rock, e il suo seguito, In search of the lost chord (1968), che ha visto la band muoversi verso ulteriori sperimentazioni. Mentre fra i brani più noti, oltre a Nights in white satin, si ricordano Question e Isn’t life strange.