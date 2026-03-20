GE: Doryanthes palmeri, endemica d’Australia, in fiore dopo 40 anni

Keystone-SDA

Una Doryanthes palmeri è fiorita nelle serre del giardino botanico di Ginevra, più di quarant'anni dopo essere stata seminata. Endemica dell'Australia orientale, la pianta è costituita di rosette che producono una sola fioritura nella loro vita.

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(Keystone-ATS) La pianta può raggiungere i tre metri di altezza e i quattro di larghezza. Presenta lunghe foglie a forma di spada che formano rosette. I fiori, che ricordano gigli di colore rosso di un diametro fino a dieci centimetri, sbocciano su un fusto che può raggiungere i cinque metri, indicano i giardini botanici nazionali australiani (Australian National Botanic Gardens) sul loro sito.

D. palmeri viene impollinata da uccelli, che sono attratti dai colori vivi dei fiori. Il frutto è a forma di uovo e misura tra i sette e i nove centimetri.

Una rosetta fiorisce solo una volta

Ogni rosetta fiorisce una sola volta nel corso della sua vita, ma dopo la fioritura la pianta è in grado di produrre altre rosette. In natura, possono volerci più di tredici anni prima che fiorisca.

Si riteneva che la specie appartenesse alla famiglia delle agavi (Agavaceae), finché prove genetiche non hanno dimostrato che nell’evoluzione è apparsa più recentemente. Per questo motivo gli è stata attribuita una famiglia a sé stante, quella delle Doryanthaceae. È xerofita, è cioè adattata a condizioni aride.

Il seme dell’esemplare ora in fioritura nella città di Calvino era stato piantato nel 1983. “Ciò che rende questo fenomeno particolarmente degno di nota è che questa pianta è coltivata in vaso in serra”, indica a Keystone-ATS Vincent Goldschmid, giardiniere responsabile delle serre. Questi 43 anni riflettono quindi il lavoro costante di diverse generazioni di giardinieri, sempre attenti a parametri come l’irrigazione, il clima e il substrato, aggiunge, facendo riferimento a una notizia odierna della televisione ginevrina Léman Bleu.

L’infiorescenza si svilupperà nell’arco di tre-cinque settimane, prima di appassire. Chi fosse interessato ad ammirare questo raro spettacolo della natura, non dovrebbe dunque tardare troppo per recarsi nel giardino botanico lemanico. Un altro esemplare di D. palmeri era già fiorito al giardino botanico di Ginevra nel 2022 attirando numerosi curiosi.