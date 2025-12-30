The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

George Clooney, Amal e i figli diventano cittadini francesi

Keystone-SDA

George Clooney, la moglie Amal e i due figli, i gemelli di otto anni Ella e Alexander, sono ufficialmente cittadini francesi. Lo riferiscono i media Usa citando un atto ufficiale pubblicato in Francia.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Era da tempo che i Clooney ambivano al passaporto francese e quindi alla doppia cittadinanza.

“Amo la cultura francese, la vostra lingua, anche se sono scarso dopo 400 giorni di lezioni”, ha detto l’attore durante un intervento a Rtl Radio all’inizio di dicembre. Il legame di Clooney con l’Europa è di vecchia data, ancora prima del matrimonio con Amal nel 2024. Risale al 2002, infatti, l’acquisto della sua villa sul lago di Como.

In Francia la coppia è proprietaria di un’ex tenuta vinicola in Provenza costruita nel 18esimo secolo. “È qui che siamo felici”, ha sottolineato ancora l’attore. Ma la lista delle proprietà è lunga e comprende anche una dimora storica nel Regno Unito, un appartamento a New York e una tenuta in Kentucky, luogo di nascita di Clooney. Negli ultimi anni hanno invece venduto una casa a Los Angeles e una in Messico.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR