Germania, da subito controlli anti-hooligan alle frontiere

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) La polizia federale tedesca può da subito effettuare controlli temporanei a tutte le frontiere della Germania in vista dell’Europeo di calcio, anche a quelle con Danimarca, Francia e i Paesi del Benelux, dove finora non c’erano.

Lo riferisce l’agenzia Dpa citando un comunicato del ministero dell’Interno. Inoltre, i viaggiatori provenienti dall’area Schengen potranno essere controllati anche in porti, aeroporti e stazioni. I controlli saranno effettuati “in base alla situazione e in modo flessibile”, viene precisato.

La Ministra dell’Interno Nancy Faeser li aveva disposti in considerazione delle elevate misure di sicurezza per il campionato europeo di calcio, che inizia il 14 giugno con la partita inaugurale tra Germania e Scozia a Monaco di Baviera.

Con i controlli si vogliono individuare e fermare i violenti il più presto possibile disturbando al minimo viaggiatori e pendolari, invitati comunque a circolare con documenti di riconoscimento.

I controlli “stazionari” esistenti alle frontiere con Svizzera, Polonia e Repubblica Ceca in chiave anti-migranti sono stati recentemente prorogati di sei mesi fino a metà dicembre. Faeser li aveva ordinati per la prima volta nell’ottobre 2023 e da allora li ha prorogati più volte. I controlli alle frontiere tra Germania e Austria sono in vigore già dall’autunno del 2015.

I controlli temporanei alle frontiere interne di Schengen disposti per l’Europeo di calcio sono stati notificati all’Ue fino al 19 luglio, ovvero pochi giorni dopo la finale del 14 luglio allo stadio olimpico di Berlino.