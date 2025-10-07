Germania: accoltellata neosindaca dell’SPD in Vestfalia

La sindaca di un piccolo centro del Land tedesco del Nordreno-Vestfalia, il comune di Herdecke, è stata accoltellata davanti alla sua abitazione. Lo riporta la "Bild" online. Iris Stalzer è una politica dell'SPD.

(Keystone-ATS) La donna di 57 anni sarebbe stata trovata dal figlio gravemente ferita nella sua abitazione e sarebbe in condizioni critiche. Avrebbe riferito lei stessa al ragazzo di essere stata aggredita da un gruppo di più uomini. Secondo il tabloid è stata colpita più volte al ventre e alla schiena. Al momento i medici stanno lottando per salvarle la vita, scrive ancora la “Bild”.

La polizia tedesca ha lanciato l’allarme e sta dando la caccia ai responsabili dell’agguato. Una commissione delitti dovrebbe a breve assumere le indagini. Non è ancora chiaro se il fatto abbia una matrice politica, scrive sempre la “Bild”. Iris Stalzer era stata eletta il 28 settembre a sindaca del comune di circa 22’000 abitanti nella regione della Ruhr.

“Ci giunge notizia di un atto efferato compiuto a Herdecke. È necessario fare rapidamente chiarezza su quanto accaduto”, ha che ha scritto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, reagendo molto rapidamente su X alle prime notizie trapelate sull’accoltellamento. “Temiamo per la vita della sindaca designata Iris Stalzer e speriamo in una sua completa guarigione. Il mio pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari”, conclude il Kanzler.