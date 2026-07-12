Germania finanzia acquisto di 50’000 droni d’attacco per Ucraina
Il governo tedesco ha stanziato 90 milioni di euro per finanziare l'acquisto di 50'000 droni ucraini per le esigenze delle forze armate. Lo riporta il sito della Reuters.
(Keystone-ATS) L’ordine di droni d’attacco riguarda gli Shrike, prodotti dal principale produttore ucraino SkyFall e dotati di software dell’azienda statunitense di tecnologia per la difesa Auterion, progettato per tracciare e colpire autonomamente bersagli in movimento nella fase finale del volo.
Il Ceo di Auterion, Lorenz Meier, ha confermato l’entità del contratto, aggiungendo che ammonta a circa 90 milioni di euro (103 milioni di dollari) ed è finanziato da un paese europeo. Meier ha dichiarato che alcuni droni sono già stati consegnati al governo ucraino, mentre i restanti saranno spediti entro la fine dell’anno.
SkyFall ha confermato il coinvolgimento della Germania, ma ha affermato di non poter commentare i dettagli dell’acquisto.