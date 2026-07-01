Germania presenta la prima accusa dopo gli attentati al Nord Stream

Keystone-SDA

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Gli attentati ai gasdotti del Nord Stream fecero scalpore in tutto il mondo nel 2022. Da anni gli investigatori tedeschi sono alla ricerca della squadra di sette persone che, secondo le accuse, avrebbe piazzato gli ordigni esplosivi in quel progetto tedesco-russo.

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(Keystone-ATS) Ora, per la prima volta, è stata formulata un’accusa contro un presunto coinvolto, come hanno confermato i suoi avvocati. Secondo diverse fonti giornalistiche come lo Spiegel, la Procura federale tedesca accusa l’ucraino Serhij K. di crimini di guerra, di aver provocato un’esplosione e di aver distrutto opere edilizie. La Sezione per la sicurezza dello Stato della Corte d’Appello Anseatica di Amburgo dovrà ora decidere se ammettere l’accusa e quando si terrà il processo.