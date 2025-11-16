Giappone, erutta vulcano Sakurajima colonna fumo 4.400 metri

Keystone-SDA

Il vulcano Sakurajima che si trova a sud-ovest del Giappone, nella prefettura di Kagoshima, ha eruttato, creando una colonna di cenere e fumo che si è alzata per 4.400 metri nell'atmosfera, secondo una stima dell'agenzia meteorologica giapponese.

(Keystone-ATS) L’eruzione è continuata dopo l’evento iniziale, spingendo l’agenzia a emettere una previsione di caduta di cenere su alcune zone della prefettura. Non sono stati segnalati feriti o danni agli edifici.

L’eruzione è avvenuta intorno alle 00:57 di domenica (ora locale) dal cratere Minamidake. È la prima volta dal 18 ottobre dello scorso anno, secondo l’osservatorio meteorologico locale.