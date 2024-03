Ginevra: dieci colpi d’arma da fuoco contro un caffè di Pâquis

(Keystone-ATS) Una decina di colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi stamane alle 04.15 contro un caffè del quartiere di Pâquis a Ginevra.

Confermando un’informazione di “20 Minutes”, la polizia ginevrina ha precisato che il locale era chiuso e che al momento degli spari non c’era nessuno all’interno. Un sospetto di 19 anni è stato fermato.

“Fortunatamente ci sono solo danni materiali”, ha dichiarato Aline Dard, portavoce della polizia. L’individuo o gli individui avevano lasciato la zona all’arrivo degli agenti.

Le prime fasi dell’indagine hanno permesso di ritrovare un’arma in prossimità del luogo dei fatti, abbandonata in un cestino, si legge in una nota del Ministro pubblico. L’arma, una pistola mitragliatrice, era stata rubata in precedenza da un veicolo della polizia. Le circostanze del furto sono oggetto di un’inchiesta.