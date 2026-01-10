La settimana in Svizzera

Alle 14 in tutto il Paese hanno suonato le campane delle chiese, accompagnate da un minuto di silenzio. Una cerimonia commemorativa si è svolta a Martigny, sempre in Vallese, e non a Crans-Montana a causa delle forti nevicate. Data la dimensione internazionale della tragedia, sono stati invitati molti Paesi. Tra i capi di Stato e di Governo presenti c’erano il presidente francese Emmanuel Macron e quello italiano Sergio Mattarella.

All’inizio della settimana, la polizia cantonale vallesana ha annunciato di aver completato l’identificazione delle 40 persone decedute e delle 116 ferite. La maggior parte delle vittime era giovane – solo sei avevano più di 23 anni. Tra le vittime si contano 21 cittadini e cittadine svizzere, una persona con doppia nazionalità svizzero-francese, sette persone provenienti dalla Francia, sei dall’Italia, una ciascuna da Romania, Turchia, Portogallo e Belgio, e una persona con tripla nazionalità (Francia/Israele/Regno Unito).

Il Ministero pubblico del Canton Vallese ha aperto un’inchiesta penale contro i proprietari del locale, una coppia francese. Sono accusati di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo. Le prime indagini suggeriscono che il fuoco sia partito da candele pirotecniche poste sulle bottiglie di champagne e troppo vicine al soffitto.

Martedì, il Governo cantonale vallesano ha annunciato che le vittime dell’incendio e le loro famiglie riceveranno un sostegno finanziario. I dettagli devono ancora essere definiti.