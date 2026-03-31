Giudice federale blocca lavori Ballroom, “Trump non ha l’autorità”

Keystone-SDA

Negli Stati Uniti un giudice federale ha deciso che i lavori di costruzione della Ballroom alla Casa Bianca, un progetto fortemente voluto dal presidente Donald Trump, "devono essere bloccati".

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(Keystone-ATS) Lo riferisce la Cnn, secondo cui il giudice ha anche negato l’autorità rivendicata dal tycoon per il via libera al progetto.

Il giudice federale ha ordinato lo stop del cantiere, affermando che i lavori devono essere fermati “fino a quando il Congresso non approverà il progetto”. In un’ordinanza di 35 pagine in cui, con ogni probabilità, il giudice ha contestato che Trump “non aveva l’autorità per agire in via autonoma e per sostituire intere sezioni della Casa Bianca”, dove l’Ala Est dello storico edificio è stata demolita per far posto al progetto.

Trump: sono “pazzi estremisti”

Donald Trump ha reagito con rabbia al blocco della costruzione del suo immenso salone delle feste alla Casa Bianca accusando il National Trust for Historic Preservation, che gli ha fatto causa, di essere “un gruppo di estremisti di sinistra composto da folli”.