The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Glenn Close e Ridley Scott saranno premiati con Oscar alla carriera

Keystone-SDA

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences conferirà l'Oscar alla carriera all'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Queste statuette saranno consegnate durante la 17esima edizione dei Governors Awards dell’Academy, in calendario domenica 15 novembre 2026, presso la Ray Dolby Ballroom dell’Ovation Hollywood. Saranno premiate con l’Irving G. Thalberg Memorial Award anche le produttrici Christine Vachon e Pamela Koffler.

“Il Consiglio dei Governatori dell’Academy è entusiasta di conferire i Governors Awards di quest’anno a cinque personalità straordinarie, il cui lavoro innovativo ha plasmato per sempre l’arte cinematografica”, ha dichiarato la presidente dell’Academy, Lynette Howell Taylor, definendo Sir Ridley Scott “un vero visionario” e lodando Glenn Close per aver dato vita, “nel corso della sua straordinaria carriera, ad alcuni dei personaggi più complessi del cinema”.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR