Gli svizzeri restano i più ricchi al mondo

Keystone-SDA

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La popolazione svizzera continua a disporre del patrimonio medio più elevato al mondo. Nel 2025 la ricchezza privata globale è aumentata al ritmo maggiore dal 2017, ma gli incrementi si sono distribuiti in modo disomogeneo.

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(Keystone-ATS) Secondo il Global Wealth Report pubblicato oggi da UBS, ogni adulto residente in Svizzera possiede in media un patrimonio equivalente a 910’382 dollari. Seguono gli Stati Uniti con 696’277 dollari e il Lussemburgo con 654’732.

UBS definisce il patrimonio come la somma di tutte le attività finanziarie e dei beni materiali, come gli immobili, detenuti da privati, al netto dei debiti. Nel calcolo è incluso anche il patrimonio accumulato nei fondi pensione privati.

Quadro contrastante in Svizzera

In Svizzera quasi 944’000 adulti appartengono alla categoria dei milionari in dollari, pari al 13,1% della popolazione adulta. Questo gruppo concentra circa il 69% dell’intero patrimonio privato del paese.

Se si considera invece il patrimonio mediano, la Svizzera occupa soltanto l’ottavo posto con 145’555 dollari per persona. In questa classifica è il Lussemburgo a guidare con 394’005 dollari, seguito dal Belgio con 277’166 dollari e dall’Australia con 210’783 dollari. Il patrimonio mediano rappresenta è il valore al centro della distribuzione: il 50% delle persone possiede un patrimonio superiore e il restante 50% uno inferiore.

Anche osservando un periodo più lungo emerge un quadro contrastante in Svizzera: tra il 2000 e il 2025 il patrimonio medio reale per adulto in Svizzera è aumentato di poco più dell’11%, mentre nello stesso arco di tempo il patrimonio mediano reale è diminuito di quasi il 15%.

Crescita della ricchezza globale accelera

Nel 2025 la ricchezza privata mondiale, sempre espressa in dollari, è cresciuta del 10,8%, un aumento nettamente superiore a quello registrato nel 2024 (+4,6%) e nel 2023 (+4,2%).

La crescita è stata più sostenuta nella regione Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), dove ha raggiunto il 17,5%, seguita dalle Americhe con l’8,5% e dall’area Asia-Pacifico con il 5,9%. Secondo UBS le differenze regionali riflettono in parte anche l’andamento dei tassi di cambio; in particolare viene citato il deprezzamento del dollaro.

Anche a livello globale gli aumenti sono stati distribuiti in modo diseguale: mentre il patrimonio medio è cresciuto a livello mondiale, il patrimonio mediano è diminuito nella maggior parte dei mercati. Nel 2025 il numero di milionari in dollari è aumentato di circa l’1,5%, ossia di quasi un milione di persone, di cui quasi la metà residente negli Stati Uniti.