Democrazia diretta in Svizzera
Global Sumud Flotilla: nove attivisti svizzeri rientrano

Nove dei 19 attivisti svizzeri della Global Sumud Flotilla detenuti nella prigione israeliana di Ketziot sono atterrati oggi a Istanbul dopo essere stati espulsi da Israele.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha confermato oggi il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Fra loro figurano anche due ticinesi, stando fonti informate.

Tutti stanno bene. Il Consolato generale di Svizzera a Istanbul ha inviato una squadra all’aeroporto per fornire assistenza alle persone coinvolte, in particolare per il proseguimento del loro viaggio verso la Svizzera.

Ieri sera il DFAE è intervenuto ufficialmente presso il Ministero degli affari esteri israeliano e l’Ambasciata di Israele a Berna per richiedere un accesso rapido e senza ostacoli ai 10 cittadini svizzeri che si trovano attualmente ancora nel centro di detenzione. L’Ambasciata di Svizzera a Tel Aviv prevede una nuova visita domani per garantire la protezione consolare dei cittadini svizzeri.

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

