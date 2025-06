GR: dopo la Val Monastero e Bergün, l’orso arriva a Davos

Keystone-SDA

L'orso arrivato questa primavera nei Grigioni si è spostato nella parte orientale del cantone. Dopo la Val Monastero e la Bassa Engadina, l'animale ha attraversato l'Alta Engadina e ha raggiunto la Valle dell'Albula. Ora è arrivato a Davos.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il plantigrado è stato fotografato da una fototrappola sopra Davos Glaris, nei pressi della cima del Rhinerhorn e dell’omonimo comprensorio sciistico, si legge in una mappa sul sito dell’Ufficio per la caccia e la pesca grigionese.

Dalla seconda metà di maggio sono state registrate sulla cartina interattiva 14 conferme della presenza di un orso: sono state trovate impronte ed escrementi, l’esemplare è stato avvistato e immortalato da fototrappole. Finora non sono stati riscontrati conflitti con l’animale.

Non è ancora stato confermato scientificamente se tutti i rilevamenti appartengano allo stesso animale. I campioni di DNA sono ancora in fase di analisi, ha dichiarato al quotidiano “Südostschweiz” Arno Puorger, responsabile grandi predatori. “Presumiamo che si tratti dell’orso rilevato in Alta Engadina, soprattutto perché da allora non sono stati ricevuti altri rilevamenti in questa regione”, ha dichiarato Puorger.