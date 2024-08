GR: due feriti in incedente stradale a Zizers

(Keystone-ATS) Due persone sono rimaste ferite in un incidente della circolazione che ha coinvolto due veicoli ieri pomeriggio in territorio di Zizers (GR). Lo indica oggi in una nota la polizia cantonale.

Stando ai primi accertamenti, poco dopo le 15.00, un uomo di 55 anni stava guidando un furgone per le consegne dalla zona industriale di Landquart (GR) verso lo svincolo autostradale. Nello stesso momento, un uomo di 75 anni si è immesso sulla strada con la sua auto da una sede aziendale. Quest’ultimo non si è accorto dell’arrivo del camioncino e non ha potuto evitare lo scontro.

Nell’incidente, il conducente del furgone è rimasto leggermente ferito, mentre la passeggera 79enne dell’auto ha riportato ferite dall’entità imprecisata. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale cantonale di Coira. La polizia ha avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze esatte del sinistro.