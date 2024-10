GR: il branco di lupi di Rügiul potrà essere regolato

(Keystone-ATS) Due terzi dei giovani lupi del branco di Rügiul in Valposchiavo potranno essere eliminati. Si tratta dello stesso branco, la cui regolazione era stata fermata dalle organizzazioni ambientaliste nel dicembre 2023.

La notizia è apparsa stamattina sul Foglio ufficiale del Canton Grigioni. Saranno i guardiani della selvaggina ad occuparsi degli abbattimenti, che potranno essere effettuati da oggi fino alla fine di gennaio del 2025.

I colpi dovranno avvenire “in prossimità di mandrie di bestiame, insediamenti, edifici abitati tutto l’anno o strutture fortemente utilizzate dall’uomo. È necessario evitare di sparare in luoghi in cui non è possibile ottenere l’effetto di apprendimento”, si legge nella nota ufficiale.

I giovani esemplari del branco di Rügiul erano già nel mirino dei guardiani della selvaggina lo scorso inverno. I ricorsi delle organizzazioni ambientaliste avevano però fermato la regolazione preventiva dei lupi, anche quella del branco a sud del Passo del Bernina.

Una decisione “scandalosa” per gli ambientalisti

L’intervento di WWF, Pro Natura e BirdLife Svizzera è ancora pendente presso il Tribunale amministrativo dei Grigioni. Malgrado ciò le autorità hanno dato il via libera per l’abbattimento dei lupi. “È abbastanza scandaloso”, ha dichiarato Armando Lenz di Pro Natura Grigioni a Keystone-ATS.

Il Cantone deve rispettare la legge, ha continuato Lenz. Regolare tutti i branchi, indipendentemente dal fatto che ci siano state predazioni, non è contemplato dalla legge. Pro Natura Grigioni, tuttavia, non è in grado di intraprendere azioni legali contro ogni disposizione.