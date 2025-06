GR: in caso di fase blu, nessuna via alternativa per l’Albula

Keystone-SDA

Il Governo grigionese respinge un'interpellanza che chiede un collegamento alternativo fra Tiefencastel e la Valle dell'Albula. Sopra la strada e la ferrovia incombe la frana di Brienz, da pochi giorni tornata di nuovo alla fase rossa.

(Keystone-ATS) La chiusura delle vie di collegamento su strada e su binari sarebbe necessario solo in una fase successiva, ovvero quella blu. Stando al bollettino dello scorso venerdì del comune di Albula/Alvra, attualmente per l’omonima linea della Ferrovia retica, la strada cantonale fra Tiefencastel e Surava e quella in direzione di Lenzerheide non sussistono pericoli immediati.

Ma il granconsigliere di Filisur, Felix Schutz (PLR), ha chiesto al Governo grigionese se fosse disposto ad ampliare le strade forestali esistenti e garantire così il collegamento dei paesi della Valle interna dell’Albula, in caso la strada e la ferrovia venissero chiuse.

Costi di 1,7 milioni a carico del Comune

Secondo l’esecutivo cantonale la vallata nel cuore dei Grigioni rimarrebbe collegata al resto del cantone via Davos. “Ciò significa che l’accesso in caso di emergenza, in particolare l’assistenza medica, è garantito”, si legge oggi nella risposta all’interpellanza inoltrata in aprile.

Non vengono nascosti i disagi che una tale chiusura porterebbe agli scolari e ai pendolari. Ma la chiusura dovrebbe durare solo “pochi giorni”. Nel giugno del 2023, quando 1,5 milioni di metri di cubi di roccia sono franati e hanno risparmiato il villaggio per pochi metri, la fase blu è durata un giorno.

Nella sua risposta il Governo cita i costi stimati di un collegamento alternativo, usando la strada forestale al di là del fiume Albula. L’ampliamento costerebbe al Comune di Albula/Alvra circa 1,7 milioni di franchi. A ciò vanno sommate anche le spese di manutenzione. In accordo con l’Ufficio tecnico cantonale, l’Ufficio foreste e pericoli naturali e il Comune di Albula/Alvra è stato deciso di non perseguire questa via, che verrebbe solo usata in caso di urgenza.

Secondo la risposta del Governo è poco probabile che una grande frana raggiunga la strada. Secondo le stime attuali si tratterebbe di una probabilità compresa tra lo 0,1 e lo 0,5%.