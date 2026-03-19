GR: meno cantieri sulle strade grigionesi

Keystone-SDA

Quest'anno il numero di cantieri sulle strade cantonali retiche è in leggero calo. Nel 2025 erano 174, mentre quest'anno sono 128. In prossimità di quasi la metà di essi saranno installati dei semafori. I punti caldi: la Surselva e la Bassa Engadina.

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(Keystone-ATS) “Rispetto agli ultimi dieci anni il numero di cantieri è diminuito. La ragione è da ricercarsi nei cantieri più grandi e complessi sulla rete stradale principale”, ha spiegato René Simeon, capo costruzione delle strade, interpellato da Keystone-ATS. Quest’anno per l’ampliamento e la manutenzione delle strade cantonali sono stati stanziati circa 160 milioni di franchi.

Al centro dell’attenzione ci sono tre cantieri, scrive oggi l’Ufficio tecnico: i lavori preparatori per la circonvallazione di La Punt Chamues-ch in Engadina, l’inizio del cantiere della galleria Las Ruinas sulla strada del Lucomagno e la conclusione della correzione della strada dello Julier fra Coira e Lenzerheide.

I costi totali per la circonvallazione in Engadina, che comprende una galleria sotto il paese di La Punt Chamues-ch, ammontano a 80 milioni di franchi L’Ufficio tecnico prevede la fine dei lavori nel 2033. I costi totali degli altri due grandi cantieri sono minori: gli investimenti per il tunnel sul Lucomagno sono stimati a circa 32 milioni, mentre i lavori sulla strada dello Julier si aggirano sui 17 milioni di franchi.

Una mappa interattiva con tutti i cantieri

Anche il numero di semafori impiegati diminuisce. L’anno scorso circa il 60% dei cantieri era dotato di semafori, quest’anno saranno circa il 52%.

I cantieri sono distribuiti sull’intera rete stradale cantonale, che comprende quasi 1’360 chilometri. I punti caldi si trovano nella Surselva e in Bassa Engadina. Per quanto riguarda le strade di collegamento, nel 2026 il numero di cantieri è simile a quello degli anni precedenti. I cantieri possono essere consultati su una mappa interattiva.

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